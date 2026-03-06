Uno Entre Rios | La Provincia | Rogelio Frigerio

Rogelio Frigerio recorrió las obras de puesta en valor de la sede central del Copnaf

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recorrió las obras de puesta en valor de la sede central del Copnaf en la ciudad de Paraná.

6 de marzo 2026 · 21:22hs
El gobernador Rogelio Frigerio visitó la sede central del edificio del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) para ver la puesta en valor, mantenimiento y restauración del edificio que demandó una inversión superior a los 150 millones de pesos. “Estamos haciendo lo que había que hacer con muy pocos recursos, y espero que más temprano que tarde sí empecemos a estar más conformes con esta área de una enorme sensibilidad para toda la sociedad”, expresó Rogelio Frigerio.

Más datos de la recorrida de Rogelio Frigerio

Luego de recorrer las instalaciones y saludar a los trabajadores, Frigerio dijo: “Me sensibiliza mucho porque estamos hablando de niños y adolescentes que no tienen prácticamente nada, que solamente tienen al Estado para contenerlos, y la verdad que lo que encontramos en su momento fue un estado de abandono”.

No obstante, remarcó que “lo importante es lo que estamos haciendo con una institución tan sensible para todos” y comentó que “se viene trabajando mucho con el Copnaf en estos primeros dos años de gestión, pero nunca había venido a visitarlos. Así que, aprovechando la puesta en valor de un edificio histórico de Paraná, estamos dando una vuelta e inspeccionando las obras”.

Finalmente, dijo que resta por hacer, pero “estamos haciendo lo que había que hacer con muy pocos recursos, priorizando este tema en la agenda de gobierno y espero que, más temprano que tarde, empecemos a estar más conformes con esta área”, concluyó.

Más declaraciones

Por su parte, la presidenta del Copnaf, Clarisa Sack, destacó la visita del mandatario “para conocer dónde están los equipos centrales de este organismo tan sensible, además de conocer y ver cómo está avanzando la obra. Un lugar que necesitaba sí o sí un mantenimiento. Lo vemos afuera y dentro, y nuestros equipos estén mucho más cómodos para el trabajo”, destacó.

Por último, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, advirtió sobre “el estado deplorable en el que se recibieron las residencias de Copnaf” e indicó que se ha estado trabajando todo 2025 con el Copnaf “para establecer un plan de acción que estamos llevando adelante en toda la provincia. Vamos a intervenir la mayor de residencias posibles porque es un tema que especialmente el gobernador nos ha encomendado”, concluyó

Detalles de la obra en el Copnaf

La intervención comprende la restauración y puesta en valor del edificio patrimonial donde funciona la sede central del (Copnaf), en Paraná. Es un edificio de principios del siglo XX que originalmente funcionó como hotel y que posteriormente fue declarado Patrimonio Provincial.

La primera etapa contempló la reparación de techos y balcones, el ajuste de desagües pluviales y la nueva vereda, y demandó una inversión de 151.623.136,85 pesos. Se prevé ampliaciones para garantizar la seguridad del inmueble.

