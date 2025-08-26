Concordia: Rogelio Frigerio destacó la entrega de anteojos a estudiantes entrerrianos

El gobernador Rogelio Frigerio participó en Concordia, de una nueva jornada del programa “Ver para ser libres”. Estuvo la ministra Sandra Pettovello.

El gobernador Rogelio Frigerio participó este martes en Concordia de una nueva jornada del programa nacional Ver para ser libres, junto a la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello. La actividad se desarrolló en el Club Sarmiento, donde funcionaron los camiones móviles oftalmológicos que recorren el país realizando controles visuales a niños y niñas en edad escolar.

En Entre Ríos, la iniciativa ya alcanzó a 19 localidades, con un total de 2.259 controles realizados y la entrega sin costo de 1.440 pares de anteojos a chicos de entre seis y 12 años. El objetivo es garantizar igualdad de oportunidades en la educación, evitando que las dificultades visuales sean una barrera para el aprendizaje.

Durante la jornada en Concordia se atendió a alrededor de 800 estudiantes, quienes accedieron a los controles correspondientes y, en los casos necesarios, recibieron sus lentes en el momento. Los niños y niñas pudieron además elegir entre distintos modelos, lo que refuerza el carácter inclusivo de la propuesta.

Anteojos

La ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Verónica Berisso, acompañada por legisladores nacionales y provinciales, destacó el trabajo conjunto que permitió concretar la jornada: “Se articuló con el municipio y con la Departamental de Escuelas para identificar a los alumnos que requerían atención. Nos parece muy provechoso porque no solo se detectan problemas a tiempo, sino que se brinda una solución inmediata”.

Los móviles que llevaron adelante el operativo son dos camiones que están equipados como consultorios oftalmológicos, con el personal y la tecnología necesarios para detectar problemas de visión en el momento. Si se identifica la necesidad de lentes, el programa permite elegir entre varios modelos y recibirlos ese mismo día, sin costo alguno.