Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

Concordia: Rogelio Frigerio destacó la entrega de anteojos a estudiantes entrerrianos

El gobernador Rogelio Frigerio participó en Concordia, de una nueva jornada del programa “Ver para ser libres”. Estuvo la ministra Sandra Pettovello.

26 de agosto 2025 · 21:57hs
Rogelio Frigerio destacó la entrega de anteojos a estudiantes entrerrianos

Rogelio Frigerio destacó la entrega de anteojos a estudiantes entrerrianos, fue en la ciudad de Concordia. 

El gobernador Rogelio Frigerio participó este martes en Concordia de una nueva jornada del programa nacional Ver para ser libres, junto a la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello. La actividad se desarrolló en el Club Sarmiento, donde funcionaron los camiones móviles oftalmológicos que recorren el país realizando controles visuales a niños y niñas en edad escolar.

LEER MÁS: Operativo oftalmológico para niñas y niños: se entregaron en Colón anteojos a más de 120 niños

Anteojos para estudiantes entrerrianos

En Entre Ríos, la iniciativa ya alcanzó a 19 localidades, con un total de 2.259 controles realizados y la entrega sin costo de 1.440 pares de anteojos a chicos de entre seis y 12 años. El objetivo es garantizar igualdad de oportunidades en la educación, evitando que las dificultades visuales sean una barrera para el aprendizaje.

Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local.

Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local

Ferro se quedó con el clásico de Concordia.

Liga Provincial: Ferro, el nombre del líder

Durante la jornada en Concordia se atendió a alrededor de 800 estudiantes, quienes accedieron a los controles correspondientes y, en los casos necesarios, recibieron sus lentes en el momento. Los niños y niñas pudieron además elegir entre distintos modelos, lo que refuerza el carácter inclusivo de la propuesta.

Anteojos

La ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Verónica Berisso, acompañada por legisladores nacionales y provinciales, destacó el trabajo conjunto que permitió concretar la jornada: “Se articuló con el municipio y con la Departamental de Escuelas para identificar a los alumnos que requerían atención. Nos parece muy provechoso porque no solo se detectan problemas a tiempo, sino que se brinda una solución inmediata”.

Los móviles que llevaron adelante el operativo son dos camiones que están equipados como consultorios oftalmológicos, con el personal y la tecnología necesarios para detectar problemas de visión en el momento. Si se identifica la necesidad de lentes, el programa permite elegir entre varios modelos y recibirlos ese mismo día, sin costo alguno.

Concordia Rogelio Frigerio Anteojos Estudiantes
Noticias relacionadas
Deborah Dixon y Luciana Palacios juntas en Concordia.

Deborah Dixon y Luciana Palacios juntas en Concordia

La concordiense Elvira Mendiburu se destacó en el mundial para personas trasplantadas en Alemania.

La concordiense Elvira Mendiburu se destacó en el Mundial para Personas Trasplantadas en Alemania

Los tres peregrinos emprendieron su aventura con un fin solidario hacia el norte argentino.

Unen Concordia y Salta en bicicleta hacia la Virgen del Milagro

La Policía de Entre Ríos realizó allanamientos en Concordia y permitieron la detención de cuatro personas. 

Concordia: en dos allanamientos se detuvieron a cuatro personas

Ver comentarios

Lo último

Bomberos de Colón presentaron un proyecto para personas vulnerables a los ruidos

Bomberos de Colón presentaron un proyecto para personas vulnerables a los ruidos

Concordia: Rogelio Frigerio destacó la entrega de anteojos a estudiantes entrerrianos

Concordia: Rogelio Frigerio destacó la entrega de anteojos a estudiantes entrerrianos

Diputados: Boleas defendió el endeudamiento: Necesitamos esta herramienta

Diputados: Boleas defendió el endeudamiento: "Necesitamos esta herramienta"

Ultimo Momento
Bomberos de Colón presentaron un proyecto para personas vulnerables a los ruidos

Bomberos de Colón presentaron un proyecto para personas vulnerables a los ruidos

Concordia: Rogelio Frigerio destacó la entrega de anteojos a estudiantes entrerrianos

Concordia: Rogelio Frigerio destacó la entrega de anteojos a estudiantes entrerrianos

Diputados: Boleas defendió el endeudamiento: Necesitamos esta herramienta

Diputados: Boleas defendió el endeudamiento: "Necesitamos esta herramienta"

Megaoperativo internacional contra la pedofilia con allanamientos en Entre Ríos

Megaoperativo internacional contra la pedofilia con allanamientos en Entre Ríos

Entradas para la Selección Argentina vs Venezuela: cuánto cuestan y cuándo salen a la venta

Entradas para la Selección Argentina vs Venezuela: cuánto cuestan y cuándo salen a la venta

Policiales
Megaoperativo internacional contra la pedofilia con allanamientos en Entre Ríos

Megaoperativo internacional contra la pedofilia con allanamientos en Entre Ríos

Paradero: buscan a una mujer que se ausentó el sábado

Paradero: buscan a una mujer que se ausentó el sábado

Victoria: registraron video de una docente en pleno hurto

Victoria: registraron video de una docente en pleno hurto

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Caso Christe: No soy amigo del juez, dijo el abogado Pedro Fontanetto

Caso Christe: "No soy amigo del juez", dijo el abogado Pedro Fontanetto

Ovación
Partido de Argentina: tribuna ocupada por público infantil

Partido de Argentina: tribuna ocupada por público infantil

Entradas para la Selección Argentina vs Venezuela: cuánto cuestan y cuándo salen a la venta

Entradas para la Selección Argentina vs Venezuela: cuánto cuestan y cuándo salen a la venta

Marco Pellegrino se lesionó y será baja en Boca

Marco Pellegrino se lesionó y será baja en Boca

Cadillac confirmó a Checo Pérez y Valtteri Bottas para 2026

Cadillac confirmó a Checo Pérez y Valtteri Bottas para 2026

Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local

Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local

La provincia
Bomberos de Colón presentaron un proyecto para personas vulnerables a los ruidos

Bomberos de Colón presentaron un proyecto para personas vulnerables a los ruidos

Concordia: Rogelio Frigerio destacó la entrega de anteojos a estudiantes entrerrianos

Concordia: Rogelio Frigerio destacó la entrega de anteojos a estudiantes entrerrianos

Diputados: Boleas defendió el endeudamiento: Necesitamos esta herramienta

Diputados: Boleas defendió el endeudamiento: "Necesitamos esta herramienta"

En Crespo se confirmó que regaban las calles de tierra con agua contaminada

En Crespo se confirmó que regaban las calles de tierra con agua contaminada

Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná realizó trabajos en Rondeau y Fraternidad

Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná realizó trabajos en Rondeau y Fraternidad

Dejanos tu comentario