Delincuente salió de la comisaría el domingo y el lunes volvió a robar

En apenas una semana un delincuente de Concordia sumó tres detenciones. Las últimas dos se dieron el pasado sábado, fue liberado el domingo, pero al día siguiente volvió a ser apresado.

El personal de la Comisaría Tercera que realizaba recorridas preventivas, observó a un hombre que se movilizaba de forma peatonal transportando una bolsa de gran tamaño.

Al ser demorado e identificado, los uniformados constataron que se trataba de Cristian Salas alias El Yaguar, quien tenía en su poder ocho cuchillos artesanales de distintos tamaños, con sus respectivos cabos y fundas, además de dos botellas de aceite de 1,5 litros, tres botellas de fernet y una lata de cerveza Miller, todos productos nuevos y sin abrir.

Ante la sospecha sobre la procedencia de los elementos, el hombre fue aprehendido en el lugar. Posteriormente, personal de la Comisaría Cuarta informó que en calle Entre Ríos y Guarumba se había registrado un robo con escalamiento, con faltante de mercadería similar a la secuestrada. Ante esta situación, la fiscal Julia Rivoira dispuso la aprehensión del sujeto por el supuesto delito de receptación dolosa, además del secuestro de los elementos hasta que puedan ser reconocidos por su propietario.

La seguidilla de robos del delincuente

La detención de este lunes se convirtió en la tercera aprehensión de Salas en apenas una semana. Su arresto anterior había ocurrido el sábado por la mañana, cuando personal de la Comisaría Tercera lo interceptó nuevamente con elementos de dudosa procedencia, entre ellos herramientas, cañas de pescar y un cable de alargue, consignó Concordia Policiales.

Pero la seguidilla había comenzado el pasado martes, cuando la policía lo detuvo con una motosierra, un taladro percutor y un bolso que contenía botines y otros elementos deportivos, cuya procedencia tampoco pudo justificar.

En todos los casos recuperó la libertad y volvió a quedar detenido pocos días después. De esta manera, Salas fue detenido el martes, el sábado y nuevamente este lunes, una situación que, aunque parezca difícil de creer, es real y ya suma seis detenciones en lo que va del año.