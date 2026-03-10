Uno Entre Rios | Policiales | Delincuente

Delincuente salió de la comisaría el domingo y el lunes volvió a robar

Un delincuente de Concordia había recuperado la libertad el domingo, pero al día siguiente volvió a ser detenido. Lleva seis detenciones en el año.

10 de marzo 2026 · 17:51hs
El Yaguar sumó tres detenciones en la última semana en Concordia.

El Yaguar sumó tres detenciones en la última semana en Concordia.

En apenas una semana un delincuente de Concordia sumó tres detenciones. Las últimas dos se dieron el pasado sábado, fue liberado el domingo, pero al día siguiente volvió a ser apresado.

delincuente
Delincuente seis veces detenido.

Delincuente seis veces detenido.

El personal de la Comisaría Tercera que realizaba recorridas preventivas, observó a un hombre que se movilizaba de forma peatonal transportando una bolsa de gran tamaño.

Una interna de la cárcel de mujeres de Paraná denunció ataques

Una interna de la cárcel de mujeres de Paraná denunció ataques

Un hombre le pegó a su pareja con una rienda de caballo y la amenazó con quitale la vida. El hecho de violencia de género fue denunciado en Santa Elena 

Santa Elena: le pegó con un lazo y la amenazó de muerte

Al ser demorado e identificado, los uniformados constataron que se trataba de Cristian Salas alias El Yaguar, quien tenía en su poder ocho cuchillos artesanales de distintos tamaños, con sus respectivos cabos y fundas, además de dos botellas de aceite de 1,5 litros, tres botellas de fernet y una lata de cerveza Miller, todos productos nuevos y sin abrir.

Ante la sospecha sobre la procedencia de los elementos, el hombre fue aprehendido en el lugar. Posteriormente, personal de la Comisaría Cuarta informó que en calle Entre Ríos y Guarumba se había registrado un robo con escalamiento, con faltante de mercadería similar a la secuestrada. Ante esta situación, la fiscal Julia Rivoira dispuso la aprehensión del sujeto por el supuesto delito de receptación dolosa, además del secuestro de los elementos hasta que puedan ser reconocidos por su propietario.

La seguidilla de robos del delincuente

La detención de este lunes se convirtió en la tercera aprehensión de Salas en apenas una semana. Su arresto anterior había ocurrido el sábado por la mañana, cuando personal de la Comisaría Tercera lo interceptó nuevamente con elementos de dudosa procedencia, entre ellos herramientas, cañas de pescar y un cable de alargue, consignó Concordia Policiales.

Pero la seguidilla había comenzado el pasado martes, cuando la policía lo detuvo con una motosierra, un taladro percutor y un bolso que contenía botines y otros elementos deportivos, cuya procedencia tampoco pudo justificar.

En todos los casos recuperó la libertad y volvió a quedar detenido pocos días después. De esta manera, Salas fue detenido el martes, el sábado y nuevamente este lunes, una situación que, aunque parezca difícil de creer, es real y ya suma seis detenciones en lo que va del año.

Delincuente Concordia Robo
Noticias relacionadas
Juicio a Sergio Urribarri. Juez de Garantías N 7 Mariano Budasoff. Miguel Ángel Cuellen [por Urribarri] e Ignacio Esteban Diaz y José Velazquez [por empresario Diego Armando Cardona Herreros]. Fiscales: Francisco Ramirez Montrull y Gonzalo Badano

Los planteos en la causa Urribarri: 11 años de investigación y USD 7 millones de enriquecimiento

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían.

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Juicio a Sergio Urribarri. Juez de Garantías N 7 Mariano Budasoff. Miguel Ángel Cuellen [por Urribarri] e Ignacio Esteban Diaz y José Velazquez [por empresario Diego Armando Cardona Herreros]. Fiscales: Francisco Ramirez Montrull y Gonzalo Badano

Urribarri: deciden si remiten a juicio la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Hombre y mujer gravemente heridos en un motel de Paraná.

Quiénes son las dos personas que resultaron gravemente heridas en el motel de avenida Zanni

Ver comentarios

Lo último

Paraná: una ambulancia que trasladaba una urgencia chocó una moto y la partió en dos

Paraná: una ambulancia que trasladaba una urgencia chocó una moto y la partió en dos

Se lanza la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en el Centro de Salud Arturo Illia

Se lanza la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en el Centro de Salud Arturo Illia

Julián Álvarez marcó por duplicado para la goleada del Atlético de Madrid

Julián Álvarez marcó por duplicado para la goleada del Atlético de Madrid

Ultimo Momento
Paraná: una ambulancia que trasladaba una urgencia chocó una moto y la partió en dos

Paraná: una ambulancia que trasladaba una urgencia chocó una moto y la partió en dos

Se lanza la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en el Centro de Salud Arturo Illia

Se lanza la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en el Centro de Salud Arturo Illia

Julián Álvarez marcó por duplicado para la goleada del Atlético de Madrid

Julián Álvarez marcó por duplicado para la goleada del Atlético de Madrid

Informe de la UCA: 6 de cada 10 trabajadores asalariados se saltean comidas en el trabajo

Informe de la UCA: 6 de cada 10 trabajadores asalariados se saltean comidas en el trabajo

Galatasaray sorprendió a Liverpool en la Champions League

Galatasaray sorprendió a Liverpool en la Champions League

Policiales
Delincuente salió de la comisaría el domingo y el lunes volvió a robar

Delincuente salió de la comisaría el domingo y el lunes volvió a robar

Una interna de la cárcel de mujeres de Paraná denunció ataques

Una interna de la cárcel de mujeres de Paraná denunció ataques

Santa Elena: le pegó con un lazo y la amenazó de muerte

Santa Elena: le pegó con un lazo y la amenazó de muerte

Los planteos en la causa Urribarri: 11 años de investigación y USD 7 millones de enriquecimiento

Los planteos en la causa Urribarri: 11 años de investigación y USD 7 millones de enriquecimiento

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Ovación
Julián Álvarez marcó por duplicado para la goleada del Atlético de Madrid

Julián Álvarez marcó por duplicado para la goleada del Atlético de Madrid

Echagüe a todo o nada para salvar su plaza en la Liga Nacional Masculina

Echagüe a todo o nada para salvar su plaza en la Liga Nacional Masculina

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

Huracán y River jugarán con público reducido en Parque Patricios

Huracán y River jugarán con público reducido en Parque Patricios

Galatasaray sorprendió a Liverpool en la Champions League

Galatasaray sorprendió a Liverpool en la Champions League

La provincia
Paraná: una ambulancia que trasladaba una urgencia chocó una moto y la partió en dos

Paraná: una ambulancia que trasladaba una urgencia chocó una moto y la partió en dos

Se lanza la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en el Centro de Salud Arturo Illia

Se lanza la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en el Centro de Salud Arturo Illia

OSER presentó un programa para facilitar controles ginecológicos preventivos a afiliadas

OSER presentó un programa para facilitar controles ginecológicos preventivos a afiliadas

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

Entre Ríos: la oposición no avaló el proyecto del Ejecutivo para auditar la deuda provincial

Entre Ríos: la oposición no avaló el proyecto del Ejecutivo para auditar la deuda provincial

Dejanos tu comentario