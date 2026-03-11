APB: Los visitantes dieron la nota en la jornada inaugural del Torneo Apertura

Quique sorprendió a Sionista en el juego que abrió el primer torneo de la temporada 2026 de la APB. Olimpia superó al CAE en el Gigante del Parque.

Con el desarrollo de dos encuentros comenzó el Torneo Apertura 2026 de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En la jornada inaugural los equipos que oficiaron en condición de visitante se quedaron con la victoria: Quique y Olimpia.

En el encuentro donde se produjo el salto inaugural el Decano superó al Centro Juventud Sionista en el Estadio Moises Flesler, por 72 a 62 en un duelo intenso y parejo. De esa manera los dirigidos por Luis Chuzo González se recuperaron de la derrota sufrida en condición de local ante Recreativo, en su estreno en la Liga Federal de Básquet.

En otro compromiso de la jornada, Club Atlético Estudiantes (CAE) se enfrentó a Olimpia en el Gigante del Parque. El equipo visitante también logró hacerse fuerte fuera de casa y se quedó con el triunfo por 66 a 58, resultado que le permite iniciar el año con confianza.

Como sigue el capítulo inaugural de la APB

La primera fecha tendrá continuidad este miércoles dos encuentros programados. En el estadio Raúl Bibi Gómez Talleres recibirá a Recreativo. En el otro duelo de la jornada Echagüe enfrentará en el estadio Luis Butta a Paracao. Ambos juegos comenzarán a las 21.30.

Resta definir día y horario de los juegos que disputarán Ciclista-Patronato y Unión de Crespo-Rowing. Por su parte, San Martín tiene fecha libre.