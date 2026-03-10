Vélez igualó con Tigre en Victoria y es líder de la Zona A

Tigre se puso en ventaja con un golazo de David Romero, pero el Fortín lo igualó con el penal de Braian Romero. Vélez es puntero.

Tigre y Vélez igualaron 1-1 en el estadio José Dellagiovanna en un partido correspondiente al interzonal. En el inicio de la décima fecha el equipo de Villa Luro pudo mantener el invicto y lidera la Zona A.

El Matador tomó la iniciativa con el apoyo de su gente, pero Manuel Lanzini tuvo la primera más clara que fue para el Fortín en una definición que obligó el esfuerzo de Felipe Zenobio .

El partido entró en un trámite intenso porque Vélez tuvo más la pelota y propuso, pero Tigre también encontró espacios para poder atacar. La respuesta del local fue con un cabezazo de Jalil Elías que pasó cerca.

Ese aviso se concretó a los 27 minutos luego de un tiro de esquina desde la izquierda, cuando David Romero anticipó y de tacó venció la resistencia Álvaro Montero.

Lamentablemente, diez minutos más tarde el propio Romero dejó el campo de juego por una carga muscular y fue reemplazado por Alfio Oviedo.

En el complemento, Vélez, sin merecerlo tuvo su gran posibilidad luego de un insólito penal de Federico Alvarez, que disputó una pelota con Lisandro Magallán y dentro del área tocó la pelota con la mano. El árbitro Leandro Rey Hilfer sancionó la falta y desde los doce pasos la capitalizó Braian Romero.

Con este empate, Vélez mantuvo su invicto y continúa en la cima de las posiciones de la Zona A con 19 puntos y le lleva 2 a Unión de Santa Fe, que vence 4-3 a Independiente.

Lo que sigue para Vélez y Tigre

En la siguiente jornada, la 11, Vélez visitará a Platense en Vicente López el sábado 14/3 a las 17.00, mientras que Tigre recibirá a Argentinos Juniors el domingo, desde las 15.15.