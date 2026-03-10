Uno Entre Rios | Policiales | Victoria

Victoria: un camión con fernet chocó contra una Kangoo en la ruta 11 y vecinos se llevaron parte de la bebida

Un accidente en la ruta 11 se registró este martes cerca de Victoria, cuando un camión que transportaba botellas de fernet chocó contra una Kangoo.

Un accidente en ruta 11 se produjo este martes al mediodía en las inmediaciones de una concesionaria ubicada en cercanías de la ciudad de Victoria. El siniestro vial involucró a un camión que transportaba botellas de fernet y una camioneta utilitaria Renault Kangoo que circulaban en el mismo sentido hacia Rosario.

Datos del accidente en Victoria

Como consecuencia del impacto, parte de la carga de bebidas alcohólicas quedó desparramada sobre la banquina, lo que generó la curiosidad de automovilistas y vecinos que transitaban por la zona. El episodio ocurrió alrededor de las 13 y demandó la intervención de personal de emergencias.

El camión impactó desde atrás a la Kangoo por causas que aún se encuentran bajo investigación. El utilitario era conducido por un hombre oriundo de Córdoba que viajaba acompañado por su pareja, según publicó Victoria Primicias.

Tras la colisión, la camioneta utilitaria terminó detenida sobre la banquina, mientras que el camión quedó a pocos metros del punto donde se produjo el choque.

A raíz del fuerte impacto, una ambulancia se trasladó al lugar para asistir a los ocupantes del vehículo de menor porte. Posteriormente, fueron trasladados al Hospital Salaberry para una revisión médica preventiva.

Uno de los aspectos que más llamó la atención tras el accidente en fue la gran cantidad de botellas que quedaron esparcidas al costado de la calzada, producto del impacto entre los vehículos.

Según trascendió, varias personas se aproximaron a la zona y retiraron parte de la mercadería caída del camión.

