Racing aguantó con diez y empató en su visita a Sarmiento Racing igualó sin goles ante el Verde en Junín. Durante gran parte del segundo tiempo lo jugó con uno menos por la expulsión de Di Césare. Hubo empate en Rosario. 11 de marzo 2026 · 00:01hs

Prensa Sentimiento Verde Sarmiento y Racing jugaron en Junín.

En un partido muy flojo y casi sin llegadas, Sarmiento de Junín y Racing igualaron sin goles por la décima fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. La Academia, que terminó el encuentro con diez por la expulsión de Marco Di Césare, acumula seis encuentros sin derrotas, mientras que el Verde sigue comprometido en la pelea por el descenso.

Lo que sigue para Racing y Sarmiento En la siguiente jornada, Sarmiento visitará al River del Chacho Coudet el próximo domingo 15 de marzo a las 19.45. Racing, en tanto, será local el lunes 16, desde las 20.00 contra Estudiantes de Río Cuarto.

Empate en Rosario Platense lo empató de manera agónica y Newell's sigue sin poder ganar por el Torneo Apertura. La Lepra y el Calamar igualaron 1-1 en el Coloso Marcelo Bielsa por la fecha 10 del campeonato, duelo correspondiente a la zona A.