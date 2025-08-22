Uno Entre Rios | La Provincia | operativo

Operativo oftalmológico para niñas y niños: se entregaron en Colón anteojos a más de 120 niños

Se llevó a cabo en Colón un operativo oftalmológico integral que permite evaluar la agudeza visual de niñas y niños y la entrega de anteojos recetados.

22 de agosto 2025 · 08:40hs
Se entregaron en Colón anteojos a más de 120 niños en el marco del operativo oftalmológico para niñas y niños que se desarrolla en distintos departamentos de Entre Ríos. Fue con un operativo coordinado entre Nación, Provincia y Municipio, con el acompañamiento del Rotary Club Colón y del Hospital San Benjamín.

La acción se apoya en un trabajo previo de detección en escuelas realizado por el Rotary, lo que agiliza la atención y asegura que quienes llegan al operativo regresen a sus hogares con sus anteojos. Se llevó a cabo en Colón un operativo oftalmológico integral que permite evaluar la agudeza visual de niñas y niños y la entrega de anteojos recetados. Fue con un operativo coordinado entre Nación, Provincia y Municipio, con el acompañamiento del Rotary Club Colón y del Hospital San Benjamín.

El dispositivo —orientado a niños de 5 a 13 años— combina control oftalmológico completo con producción y entrega inmediata de lentes en una unidad móvil equipada con laboratorio. Durante la jornada participaron oftalmólogos del sistema público de salud con el apoyo del Hospital San Benjamín —gestión facilitada por su director, Dr. Marcos Luciani— y equipos municipales de Desarrollo Humano. La logística contó con la recepción, chequeo visual, prescripción, elección del marco y armado del lente en el momento.

Articulación institucional

El operativo se realizó en el marco del programa nacional “Libres” del Ministerio de Capital Humano (Dirección Nacional a cargo de Tomás Basil), con coordinación del Gobierno de Entre Ríos y de la Municipalidad de Colón. La convocatoria local se trabajó junto al Rotary Club Colón, que desde hace 15 años colabora en la detección temprana de dificultades visuales en establecimientos educativos.

Palabras de las autoridades

El intendente José Luis Walser destacó el sentido comunitario de la iniciativa: “Hoy comienza un operativo que permitirá que más de 120 chicos de Colón se vayan a su casa con sus anteojos. Lo hicimos posible gestionando ante Nación y Provincia, y articulando con el Rotary, que hace años viene trabajando en las escuelas. Esta forma de trabajar juntos es la que ordena el operativo y da resultados para nuestra gente”.

El presidente del Rotary Club Colón, Jorge Muñoz, subrayó la continuidad del compromiso: “Hace 15 años que realizamos operativos para detectar dificultades visuales. En esta oportunidad unimos esfuerzos y los chicos reciben sus lentes el mismo día, tras el diagnóstico de los oftalmólogos. Es una gran oportunidad para la comunidad”.

El secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba, detalló el alcance: “Entregamos 120 lentes a niñas y niños que ya habían sido detectados en las escuelas. Es un trabajo coordinado con la Provincia y con Rotary que hoy mejora la visión de muchos gurises colonenses”.

Una de las impulsoras del dispositivo, referente del equipo nacional, agregó: “El operativo realiza controles de agudeza visual a chicos de 5 a 13 años. Cuando corresponde, fabricamos el lente en el colectivo y lo entregamos en el momento. Hoy hay 120 turnos programados; a mitad de jornada más de 50 ya habían sido atendidos y muchos se retiraron con sus anteojos”.

¿Cómo funciona el operativo?

- Recepción y triage de niñas y niños previamente relevados.

- Evaluación oftalmológica por profesionales del sistema público.

- Prescripción, elección de marcos y confección inmediata de lentes en laboratorio móvil.

- Entrega en el día con indicaciones de uso y cuidado.

Impacto sanitario y educativo

La corrección oportuna de la agudeza visual mejora el rendimiento escolar, la autonomía y la calidad de vida. La estrategia de detección escolar, más la logística de armado en sitio, acorta tiempos de espera y elimina barreras de acceso para las familias.

