Concordia: murió un rugbier tras descompensarse durante un entrenamiento

Un jugador de rugby del Club Los Espinillos, de Concordia, Juan Manuel Perilio (42), murió tras descompensarse durante un entrenamiento.

6 de marzo 2026 · 08:56hs
Concordia: murió un rugbier tras descompensarse durante un entrenamiento

Un jugador del plantel superior del Club Los Espinillos de Concordia falleció en la noche de este jueves, luego de sufrir una descompensación mientras participaba de un entrenamiento junto a sus compañeros. El hecho ocurrió pasadas las 21 horas, cuando el equipo de Primera División realizaba una práctica en las inmediaciones del parque San Carlos.

Según trascendió, el grupo de deportistas estaba cumpliendo con uno de los entrenamiento de la llamada pretemporada, de cara a los torneos y partidos de este 2026.

En ese contexto, uno de los jugadores se descompensó repentinamente, lo que motivó la inmediata asistencia por parte de quienes se encontraban en el lugar.

Traslado al hospital

Según consignó Diario Río Uruguay, según lo precisado desde el club, el deportista fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia.

A pesar de las maniobras y la atención médica recibida, lamentablemente el jugador falleció poco después. La noticia golpeó rapidamente en la entidad, ya que además de los deportistas que los acompañaban, la novedad fue recibida por las familias que estaban en la sede llevando a cabo una serie de actividades para la entidad.

La víctima fue identificada como Juan Manuel Perilio, de 42 años de edad, integrante del plantel de Primera del rugby del club concordiense.

La noticia generó una profunda conmoción en el ambiente deportivo local y especialmente dentro del Club Los Espinillos, donde Perillo formaba parte de la comunidad deportiva.

Más allá de lo estrictamente deportivo, desde la institución remarcaron el dolor por la pérdida de “una persona, un compañero y un ser humano que formaba parte de la familia del club”.

Tras conocerse la noticia, en redes sociales comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida y condolencias de amigos, deportistas y vecinos de Concordia, quienes recordaron al rugbier y acompañaron a su familia y allegados en este difícil momento.

Concordia entrenamiento Rugby
