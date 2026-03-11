Peugeot vuelve a frenar la producción del 208 en El Palomar

La automotriz Stellantis que fabrica el Peugeot 208 paralizó su planta en un contexto de caída de ventas y el retroceso de las exportaciones hacia Brasil

La automotriz Stellantis que fabrica el Peugeot 208 paralizó su planta en un contexto de caída de ventas y el retroceso de las exportaciones hacia Brasil

La automotriz Stellantis volvió a paralizar la actividad en su planta de El Palomar, en la provincia de Buenos Aires, donde se produce el Peugeot 208 , en un contexto marcado por la caída de las ventas y el retroceso de las exportaciones hacia Brasil, principal mercado externo del modelo.

La compañía decidió suspender temporalmente la producción durante distintos períodos del mes con el objetivo de reacomodar el ritmo industrial, reducir el stock acumulado y reorganizar el abastecimiento de piezas e insumos , en un mercado automotor que atraviesa señales de enfriamiento.

Según explicó la empresa, la medida forma parte de una “adecuación de la dinámica productiva a las condiciones del mercado”, con la previsión de retomar la actividad plena una vez que se normalice la demanda, publica Economis.

Peogeot planta El Palomar Stellantis

Caída del mercado y presión sobre el modelo 208

La decisión se produce en un escenario de desaceleración del sector automotor. Durante 2025, el mercado argentino no alcanzó las proyecciones de ventas y cerró con 612.000 vehículos comercializados, por debajo de la meta de 650.000 unidades que manejaba la industria.

En paralelo, el desempeño del Peugeot 208 -uno de los modelos más producidos en el país- también se vio afectado por la debilidad de la demanda regional. Las exportaciones hacia Brasil, principal destino del vehículo, mostraron fuertes retrocesos y obligaron a la empresa a ajustar el ritmo de producción para evitar un exceso de stock en concesionarios y depósitos.

Distintos reportes del sector indican que las ventas del 208 registran una caída cercana al 41,5% en lo que va del año, reflejando el impacto de la menor demanda regional y la competencia creciente dentro del segmento de autos compactos.

Peogeot planta El Palomar Stellaris

Suspensiones y esquema salarial

La paralización se aplicó en varios tramos del mes y se acordó con el sindicato metalúrgico un esquema de suspensión para los trabajadores de la planta. Durante ese período, los empleados bajo convenio perciben el 70% de sus salarios habituales, según el acuerdo firmado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

La fábrica de El Palomar es uno de los principales complejos automotrices del país y produce modelos de Peugeot y Citroën para el mercado local y la exportación. En los últimos años, el grupo Stellantis concentró allí gran parte de su estrategia industrial para el segmento de autos compactos en el Mercosur.La nueva interrupción de la producción se suma a otras paradas registradas en los últimos meses y refleja la volatilidad que atraviesa la industria automotriz argentina, fuertemente condicionada por el nivel de consumo interno y el desempeño de Brasil, su principal socio comercial en el sector.