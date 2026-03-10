En un partidazo, Independiente empató 4-4 contra Unión en Avellaneda

Independiente protagonizó un tremendo encuentro ante el Tatengue y llegó al épico empate a los 99 minutos de juego. Fue un cierre para el infarto.

Independiente de Avellaneda regaló 45 minutos ante Unión en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, pero se repuso en el complemento para alcanzar un empate 4-4 sobre la hora con un gol a los 99 minutos de juego por la décima fecha de la Zona A en el mejor partido que se ha jugado hasta el momento en el Torneo Apertura 2026.

Desde el principio, el Rojo tuvo problemas para neutralizar los avances rivales por sus propias equivocaciones en la faceta defensiva y el Tatengue exprimió esa ventaja hasta adelantarse en el marcador a los 13 minutos. Iván Marcone derribó a Rafael Profini en el área, el árbitro Andrés Merlos cobró la pena máxima y Cristian Tarragona cambió el penal por el 1-0 en Avellaneda .

El dueño de casa respondió con un tímido remate de Ignacio Malcorra despejado por el arquero Matías Mansilla, pero la visita continuó siendo infalible. A los 19’, Facundo Zabala quedó solo contra dos rivales, no cortó el juego y lo desbordaron con facilidad. La escalada de Lautaro Vargas sobre la derecha aceleró el ataque concluido en la red por Brahian Cuello.

La pesadilla para el cuadro local se profundizó a los 24’ con un disparo de Julián Palacios, que ofreció una endeble resistencia del arquero Rodrigo Rey y se transformaba en el 3-0, pero Merlos sancionó un milimétrico fuera de juego de Tarragona en la previa a la definición a instancias del VAR. De igual manera, la tecnología no bastó para darle vida a un equipo paralizado. El 3-0 llegó a los 38 minutos con una gran definición de Mateo Del Blanco por encima de Rey.

La vergüenza deportiva empujó al equipo de Gustavo Quinteros, sumado a un tenso clima en las tribunas. Bajo el ritmo de “Jugadores...”, los hinchas expresaron su descontento por la floja producción colectiva y, en el campo de juego, una sucesión de hechos afortunados terminó en el descuento. Un buen centro desde el costado izquierdo fue bajado por Gabriel Ávalos y, en el segundo palo, Ignacio Pussetto anticipó a su marca para definir a quemarropa ante Mansilla en la última jugada de la etapa.

El descuento no ocultó el fastidio de Quinteros con lo visto por sus jugadores y decidió realizar dos cambios para afrontar el segundo tiempo: Lautaro Millán y Leonardo Godoy dejaron la cancha para permitir los ingresos de Luciano Cabral y Santiago Arias.

Sin embargo, los problemas defensivos no menguaron y Tarragona le perdonó la vida a Independiente tras fallar un mano a mano al minuto del complemento. Y el Rojo agarró esa vida y no la soltó: Merlos cobró penal por una infracción a Ávalos y el centrodelantero paraguayo de 35 años anotó el 2-3 con un potente derechazo a los 3’ de la segunda parte.

El quinto gol de Gabriel Ávalos en el campeonato no aquietó las aguas del anfitrión, que siguió dejando espacios en el fondo y Cristian Tarragona buscó su revancha con un tiro desde afuera del área que salió pegado a un palo. La tercera vez que fue a fondo fue la vencida para Unión: Maizon Rodríguez conectó un centro de Del Blanco y mandó la pelota al fondo del arco (4-2) en la media hora final. A falta de 22’ para cumplir el tiempo reglamentario, Ávalos puso la cabeza a un envío aéreo de Malcorra y devolvió la distancia de un tanto al resultado (3-4). Con ese festejo, igualó a David Romero (6, Tigre) como el máximo artillero del torneo.

Se olía que algo más podía pasar, y sucedió a los 99 minutos, nuevamente en la última jugada del partido, como sucedió con el descuento de Ignacio Pussetto. Ahora, fue el turno de Juan Fedorco para marcar el 4-4 con un tremendo cabezazo que se filtró en la valla de Mansilla, quien segundos antes había evitado el gol de Santiago Montiel con una tremenda tapada.

Lo que sigue para Independiente e Unión

Independiente volverá a jugar el próximo lunes desde las 22:15 (hora argentina) contra Instituto en Alta Córdoba, mientras que Unión recibirá a Boca Juniors en Santa Fe este domingo a partir de las 22:00.