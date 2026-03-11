El gobierno firmó un acuerdo con una empresa para usar IA y agentes autónomos en el Estado

El memorándum de entendimiento fue rubricado por la empresa Selsforce y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

En el marco de la Argentina Week que se lleva a cabo en Nueva York, el Gobierno suscribió este martes un acuerdo estratégico de colaboración con la empresa Salesforce para acelerar la implementación de Inteligencia Artificial (IA) en el Estado. La compañía tiene previstas inversiones por u$s500 millones en el país durante los próximos cinco años.

El Memorando de Entendimiento (MoU) se firmó esta tarde entre representantes de la empresa con sede en San Francisco, EEUU, y miembros de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación que viajaron junto a la comitiva presidencial encabezada por Javier Milei.

Qué dice el acuerdo

El acuerdo, según precisaron desde la empresa, apunta a impulsar iniciativas que promuevan el desarrollo económico y social de Argentina, bajo los lineamientos previstos y las prioridades establecidas por la administración libertaria. Prevé potenciar el uso de herramientas de IA, agentes autónomos y programas de formación de talento.

Darío Genua, titular de la secretaria nacional, afirmó que la colaboración con Salesforce es "un paso fundamental para la visión de una Argentina innovadora y competitiva". Además, consideró que la alianza permitirá "acelerar la eficiencia de nuestro Estado, dotar a nuestras Pymes de herramientas de vanguardia y, lo que es más importante, capacitar a nuestra gente en las habilidades del futuro".

El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología también señaló que el acuerdo es un nuevo paso en la construcción de los cimientos "para una economía digital robusta que genere oportunidades y bienestar para todos los argentinos".

Embed Cierre de la U.S. Artificial Intelligence Week Así vivimos la última jornada de esta iniciativa que reunió a referentes del sector y contó con stands de empresas líderes en tecnología e IA Argentina sigue consolidándose como un polo de desarrollo en inteligencia artificial. pic.twitter.com/MgFdBJvV1m — Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (@innovacionar) March 6, 2026

“Argentina tiene el potencial para ser protagonista y prosperar en la nueva economía global, y la inteligencia artificial es un acelerador clave para el desarrollo económico y social del país”, afirmó Alejandro Anderlic, Director de Asuntos Gubernamentales y Externos de Salesforce para América Latina, según consignó Ámbito Financiero.

En un comunicado, informaron que contempla "la adopción de inteligencia artificial y agentes de IA en procesos del Estado para optimizar la gestión pública, fortalecer la capacidad institucional y mejorar la experiencia ciudadana". También proyecta el desarrollo de iniciativas "orientadas a acelerar la digitalización, competitividad e innovación del sector productivo, con foco en pymes y emprendedores".

Además, contempla la puesta en marcha de capacitaciones y certificación en habilidades de IA y tecnología Salesforce. Según afirmaron, la idea es promover "la empleabilidad y preparar talento argentino para navegar la nueva ola de transformación tecnológica impulsada por la IA agéntica".

“Este acuerdo refuerza nuestro compromiso de largo plazo con el país y nos permite trabajar juntos, gobierno y sector privado, para impulsar una transformación digital inclusiva y sostenible”, agregó Silvia Tenazinha, country manager de Salesforce en Argentina, también presente en la firma.