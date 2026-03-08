Narcomenudeo en Concordia: detuvieron a 16 personas y hallaron drogas y dos cráneos

La policía secuestró envoltorios con cocaína y marihuana listas para comercializar en Concordia. Encontraron dos cráneos y analizan si son humanos.

Un total de 16 personas quedaron detenidas tras un mega operativo por narcomenudeo que incluyó cinco allanamientos en Concordia. Los procedimientos se realizaron entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo. La policía halló droga lista para comercializar, dinero y dos cráneos, que fueron enviados al forense para establecer si son humanos.

El operativo fue en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo. Los procedimientos se desarrollaron entre la noche del 7 de marzo y la madrugada del 8, en distintos domicilios de la ciudad, en el marco de una causa judicial orientada a desarticular presuntos puntos de venta de estupefacientes vinculados al microtráfico.

Detienen a jóvenes con cocaína y marihuana lista para comercializar en Victoria

Del operativo participaron efectivos de la División Drogas Peligrosas Concordia, junto a personal de Grupos Especiales dependientes de las Jefaturas Departamentales Concordia, Federación, San Salvador y Villaguay, Dirección Gral. Drogas Peligrosas y Compañía de operaciones especiales C.O.E., quienes brindaron apoyo táctico durante el desarrollo de los procedimientos.

La investigación fue dirigida por el fiscal Fabio Zabaleta, contando con la autorización judicial del Juzgado de Garantías N° 1 de Concordia, a cargo del Dr. Mauricio Javier Guerrero, quien dispuso las órdenes de allanamiento que permitieron avanzar con el operativo.

Narcomenudeo concordia

Droga, cráneos y dinero

Durante los procedimientos se logró el secuestro de una importante cantidad de elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes, entre ellos:

-102 envoltorios de clorhidrato de cocaína,

-24 envoltorios de marihuana, con un peso, además de pequeñas cantidades adicionales de la misma sustancia detectadas en soportes como plato y soporte magnetico.

-21 teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a pericias, según indique la Fiscalía interviniente

-Más de 800 mil pesos en efectivo, presuntamente producto de la actividad ilícita investigada, balanza de precisión, recortes de nylon y otros elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Asimismo, se informó que "durante los procedimientos se procedió al hallazgo de dos cráneos posiblemente humanos, los cuales quedaron a resguardo de personal de Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos, aguardando nuevas directivas respecto a ese hallazgo".

Como resultado del operativo, 16 personas mayores de edad quedaron detenidas e incomunicadas, a disposición de la magistratura interviniente, mientras que otras personas fueron debidamente identificadas.

Desde la fuerza policial destacaron que estos procedimientos forman parte de un trabajo investigativo sostenido contra el microtráfico, orientado a desarticular puntos de venta de drogas y reducir la circulación de estupefacientes en los barrios.