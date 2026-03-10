Uno Entre Rios | Ovación | Echagüe

Echagüe ganó un partido épico ante Libertad y logró la permanencia

Por la Liga Nacional de Vóleibol, Echagüe festejó en San Jerónimo tras ganar en tie break por 3 set a 2 y lograr quedarse en la categoría.

10 de marzo 2026 · 23:53hs
Echagüe festejó de visitante la permanecia. 

Echagüe festejó de visitante la permanecia. 

En una noche cargada de emoción y dramatismo, Echagüe consiguió una victoria histórica frente a Libertad en San Jerónimo y aseguró su permanencia en la Liga Nacional de Vóleibol Masculino. El equipo paranaense se impuso por 3 a 2 en un partido inolvidable, luego de remontar un tie break que parecía perdido.

El conjunto entrerriano ganó con parciales de 21-25, 25-23, 30-28, 23-25 y 17-15, en un duelo extremadamente parejo que se definió en los detalles y que mantuvo la tensión hasta el último punto.

El momento más dramático del encuentro llegó en el tie break, cuando Echagüe estaba 14-11 abajo y al borde de la derrota. Sin embargo, el equipo reaccionó con carácter, logró una remontada impresionante y terminó cerrando el set 17-15, desatando el festejo de todo el plantel.

La serie por la permanencia fue tan equilibrada como intensa. Los tres partidos se definieron en tie break: Echagüe ganó el primero 3-2, Libertad igualó la serie al imponerse 3-2, y el tercer y decisivo duelo volvió a quedar en manos del conjunto entrerriano por 3-2.

Echagüe se queda

Con este resultado, Echagüe logró mantener la categoría en la Liga Nacional, mientras que Libertad, uno de los históricos protagonistas del torneo, sufrió el descenso y deberá disputar la próxima temporada en la Liga Federal.

La victoria no solo significó la permanencia, sino también una muestra de carácter y resiliencia de un equipo que supo sobreponerse a un momento crítico para quedarse con un triunfo inolvidable

