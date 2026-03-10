Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: una ambulancia que trasladaba una urgencia chocó una moto y la partió en dos

Este martes en Paraná, una ambulancia que trasladaba una urgencia chocó una moto y la partió en dos partes. Además, el vehículo impactó contra un ciclista.

10 de marzo 2026 · 21:29hs
En Paraná, una ambulancia que trasladaba una urgencia chocó una moto y la partió en dos partes. 

Una ambulancia que trasladaba una urgencia chocó a un motociclista y ciclista en la intersección de avenidas Don Bosco y Ramírez de Paraná, en un hecho que generó preocupación entre los testigos que presenciaron el siniestro vial.

LEER MÁS: Paraná: falleció motociclista atropellada hace dos semanas por un conductor alcoholizado

Según relataron personas que se encontraban en el lugar, el vehículo sanitario intentó sobrepasar a los automóviles que aguardaban el cambio de semáforo para ingresar a avenida Ramírez. En esa maniobra, la ambulancia habría quedado circulando a contramano y se encontró de frente con una ciclista y un motociclista que transitaban por la zona.

Como consecuencia del impacto, la motocicleta registró daños de gran magnitud y el rodado quedó prácticamente partido a la altura de la horquilla.

El motociclista resultó herido y fue trasladado en ambulancia al hospital San Martín para recibir atención médica. De acuerdo con los primeros datos recabados por Códigos, presentaba una lesión en una de sus manos, aunque se indicó que las heridas serían de carácter leve.

