Concordia: "La morgue tiene una guardia y nunca queda sola".

El encargado de la Morgue Judicial de Concordia dialogó con UNO tras versiones que indicaban que una familia no podía retirar el cuerpo de su ser querido.

En las últimas horas circularon versiones que aseguraban que la Morgue Judicial de Concordia estaba sin responsable y que su encargado se encontraba de vacaciones , lo que generó confusión. Debido a esta situación, supuestamente los familiares no habían podido retirar el cuerpo de su ser querido para realizar el traslado y el velatorio previstos.

Ante estas versiones, Gustavo López Lallana, encargado del lugar, brindó precisiones sobre el fallecimiento de Julio César Suárez Trivel, de 52 años, oriundo de Salto, Uruguay, ocurrido por causas naturales el pasado lunes en una vivienda de la ciudad.

El responsable de la Morgue Judicial de Concordia aclaró la situación por el traslado de un cuerpo

Morgue Judicial de Concordia (1).jpeg

En diálogo con UNO, López Lallana explicó que la confusión se originó por la falta de consulta directa con la fuente. "El revuelo se armó porque nunca consultaron con la fuente. Si me hablaban a mí, en cinco minutos les explicaba cómo es todo el tema y no había ningún malentendido ni quedaba mal nadie. Yo vi la noticia por todos lados".

Consultado sobre si tuvo contacto con la familia, aclaró: "No, nosotros no tuvimos intervención en el cuerpo. Se encuentra una persona fallecida en una casa y normalmente nos dan intervención cuando se supone una causa delictiva, un accidente o algo así. Aparentemente, esto era una causa natural".

En ese tipo de situaciones, detalló que el procedimiento se define con intervención de la fiscalía. "A veces el médico de policía lo ve, no va a autopsia y se decide por medio de la fiscalía que no va a autopsia".

Respecto al ingreso del cuerpo a la morgue judicial, explicó que se trató de un resguardo excepcional solicitado por la fiscalía. "Como se trataba de gente que vive en Uruguay, y el trámite para hacer el traslado del cuerpo lleva tiempo, nos pidieron a nosotros, a modo de favor, que lo pongamos en la cámara de frío para que no se descomponga tan rápido y pueda esperar, porque no se sabía cuánto iba a demorar".

Según precisó, el cuerpo ingresó a la morgue el lunesa 5. "Nos piden que lo pongamos en la cámara y nosotros lo ponemos ese día. Nosotros no hacemos ninguna intervención, solamente fue un favor a modo de resguardo".

López Lallana indicó que el miércoles 7 el cuerpo fue retirado por la cochería. "El día siete ya se habían hecho los trámites y fue la gente de la cochería Los Olivos, Sebastián Méndez, a retirar el cuerpo para hacer el traslado".

Sobre la demora posterior, señaló que se debió a un trámite administrativo pendiente. "Aparentemente, lo que faltaba era la firma de un apostillado internacional para poder hacer el paso de la frontera. No sé quién es el que tiene que firmar, me dijeron que era un secretario de sala".

En ese momento, el cuerpo ya no se encontraba en la morgue judicial. "El cuerpo ya estaba retirado de la morgue, ya estaba en Los Olivos, en su cajón, sellado y formulizado, a la espera solamente de ese trámite".

El responsable de la morgue reiteró que el organismo no fue responsable de la demora. "Nosotros nunca intervenimos. Por comedidos lo tuvimos para que la familia pudiera hacer el trámite más tranquila, ante una situación bastante controversial, pero fue nada más que eso".

También aclaró que el cuerpo se encontraba en condiciones de ser trasladado. "El cuerpo está en condiciones de salir y listo para el traslado. Falta solamente ese papel".

En cuanto a las versiones que indicaban que la morgue judicial estaba sin responsable por la feria judicial, fue categórico: "Mi teléfono está prendido las 24 horas, todos los días de la semana. Yo estoy a cargo del cuerpo médico de la ciudad. Tranquilamente pueden llamarme".

Y agregó: "La morgue nunca queda sola. Hay un guardia policial y hay un médico a cargo, sea feria, no sea feria, sea vacaciones, invierno o verano. Siempre hay uno".

Asimismo, señaló que el personal se encuentra trabajando con normalidad. "Hoy estamos trabajando los dos médicos y los dos técnicos. Todo el personal de la morgue está trabajando".

Finalmente, se refirió al modo habitual de trabajo del área y a la sensibilidad de este tipo de situaciones. "Nosotros tratamos de ponernos en el lugar de los deudos. A uno se le muere un familiar y lo que quiere es hacer la inhumación lo más rápido posible. En condiciones normales, en 24 o 48 horas el cuerpo está listo".

De esta manera, López Lallana brindó su versión de los hechos y aclaró que la demora en el traslado del cuerpo no estuvo vinculada a la feria judicial ni a la falta de personal, sino a un trámite administrativo externo.