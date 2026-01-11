Uno Entre Rios | La Provincia | Municipalidad

Concordia: una madre se encadenó a la Municipalidad en defensa del trabajo de su hija

La protesta de Marta López frente a la Municipalidad expone el impacto de los despidos y la incertidumbre de decenas de familias que aún esperan respuestas.

11 de enero 2026 · 15:42hs
El pasado viernes, pese a las condiciones climáticas adversas, Marta López se encadenó a las rejas de la Municipalidad bajo la lluvia y el viento. Con un candado en la mano y el abrigo empapado, la mujer realizó la protesta en el centro de la ciudad, visibilizando el malestar creciente entre trabajadores despedidos.

Marta no llegó allí por impulso. Llegó porque su hija, empleada del Centro de Fortalecimiento Social, con funciones en el Centro de Salud del barrio Nebel, fue desvinculada sin explicaciones, sin alternativas y sin siquiera una promesa de revisión. Llegó porque, como tantas otras familias concordienses, se encontró de golpe frente a un doble vacío: el de un ingreso perdido y el de un futuro incierto.

Una madre encadenada y el silencio oficial frente a los despidos

A su alrededor, vecinos y compañeros de trabajo se acercaron para acompañarla bajo los paraguas. Algunos sostenían carteles improvisados; otros simplemente ofrecían un termo con mate caliente. Todos compartían la misma sensación: la angustia de no saber qué vendrá. "No es sólo el frío (decían). Es la desesperación de sentir que mañana puede ser peor".

Hasta el momento, no hubo pronunciamientos oficiales sobre el caso de Marta ni sobre la situación general de los despidos. El silencio institucional contrasta con el ruido creciente de las manifestaciones, que se multiplican en distintos puntos de la ciudad. Cada día se suman nuevas voces, nuevos reclamos y nuevas historias de familias que sienten que quedaron a la intemperie, igual que Marta bajo la lluvia.

En Concordia, la protesta de una madre encadenada ya no es sólo un gesto individual: se ha convertido en el símbolo de un conflicto social que se profundiza y que exige respuestas urgentes.

