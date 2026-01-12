Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: arrestos por robos, incumplimiento de prisión domiciliaria y violencia de género

Durante la tarde y noche del domingo y la mañana de este lunes se produjeron varios hechos delictivos en Paraná que generaron el arresto de varias personas.

12 de enero 2026 · 13:31hs
Paraná: arrestos por robos

Paraná: arrestos por robos, incumplimiento de prisión domiciliaria y violencia de género
Paraná: arrestos por robos, incumplimiento de prisión domiciliaria y violencia de género

Paraná: arrestos por robos, incumplimiento de prisión domiciliaria y violencia de género

Durante la tarde y noche del domingo y la mañana de este lunes se produjeron varios hechos delictivos en Paraná que generaron el arresto de varias personas.

Durante la mañana, personal de Comisaria Sexta, de recorrida por calle Pablo Crauzas y Lebensohn, cunado divisaron una moto con un hombre que fue identificado. Al chequear el rodado, constataron que poseía su cuadro adulterado, además de no tener dominio colocado.

Paraná: preso con arresto domiciliario no estaba en su casa porque salió a pagar cuentas

Paraná: preso con arresto domiciliario no estaba en su casa porque salió a "pagar cuentas"

Paraná: joven atacó a puñaladas a su padre en el camping Toma Vieja

Paraná: joven atacó a puñaladas a su padre en el camping Toma Vieja

Informado al fiscal interviniente, dispuso que sea correctamente identificado y quede supeditado a la causa por receptación sospechosa. El vehículo fue secuestrado.

Robo violencia de género Paraná

En tanto, personal de la Comisaría Decimosegunda recibió un llamado alertando sobre dos personas que se encontraban desarmando un tráiler en la intersección de calle Longo y Quiroz. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a los dos masculinos en plena acción. Al consultarles sobre lo que estaban haciendo, ambos afirmaron haber encontrado el tráiler. Sin embargo, su relato resultó dudoso, ya que ambos cuentan con antecedentes por diferentes delitos.

Se realizó una consulta a dependencias cercanas para verificar si existía alguna denuncia por la faltante del tráiler. Desde la Comisaría Tercera se informó que, en ese momento, un hombre estaba formalizando una denuncia por la desaparición del trailer que se encontraba frente a su domicilio.

Ante esta situación, ambos masculinos fueron demorados y se procedió al secuestro del elemento recuperado. Informado el fiscal interviniente, dispuso que sean detenidos y trasladados a la Alcaidía de Tribunales y que el tráiler fuera entregado al damnificado.

Paraná Violencia de Género

Hechos del domingo

Violencia de Género

Ayer por la noche, personal de la Comisaría Cuarta llevó a cabo un allanamiento en una vivienda situada en calle Las Heras, en respuesta a una denuncia por violencia de género. El mandamiento judicial ordenaba la detención de un joven de 18 años, quien posteriormente debía ser trasladado a la Unidad Penal N°1. Al ingresar al domicilio, el joven intentó escapar por los techos, pero fue rápidamente detenido. En el procedimiento participaron la División 911, la Guardia Especial y la Comisaría Octava.

Robos

Por otra parte, durante la madrugada, personal de la Comisaría Decimosegunda realizaba una recorrida por la intersección de calle Temple Argentino y Río Gualeguay cuando observaron a un hombre transportando un perfil de 4 metros. Al notar la situación sospechosa, los efectivos procedieron a demorar al individuo y realizaron un recorrido por las inmediaciones. Fue entonces cuando localizaron una obra en construcción en Almafuerte y Temple Argentino, de donde el hombre había sustraído el material.

Informado al fiscal interviniente, se dispuso su detención y traslado a la Alcaidía de Tribunales.

incumplimiento arresto domiciliario

Incumplimiento del arresto domiciliario

El domingo por la tarde, personal de la Comisaría Sexta realizaba el control de un arresto domiciliario en una vivienda ubicada en la Villa 351. Tras golpear la puerta en varias oportunidades sin recibir respuesta, los agentes observaron al individuo interesado doblando la esquina.

El hombre manifestó que había salido para realizar un pago e intentó ingresar rápidamente a su domicilio, pero fue demorado por el personal policial. Informado al fiscal interviniente, se dispuso su detención y traslado a la Alcaidía de Tribunales por quebrantamiento de arresto domiciliario.

Paraná robos prisión domiciliaria violencia de género
Noticias relacionadas
El arte en la piel: Tendencias, costos y cuidados esenciales en el mundo del tatuaje

Tatuaje: Tendencias, costos y cuidados esenciales en el mundo del arte en la piel

La cumbia convocó a miles en el Anfiteatro Héctor Santángelo de Paraná.

Paraná vibró al ritmo de la cumbia en la noche inaugural de Música en el Anfiteatro

Arsenal ganó en Paraná.

Arsenal de Viale se hizo fuerte en Paraná y logró un buen triunfo

Paraná: un hombre recibió dos disparos en la Villa 351.

Paraná: un hombre recibió dos disparos en la Villa 351

Ver comentarios

Lo último

La Bersuit vuelve a Santa Fe para celebrar los 25 años de Hijos del Culo

La Bersuit vuelve a Santa Fe para celebrar los 25 años de Hijos del Culo

San Benito: un hombre fue detenido en contexto de violencia de género

San Benito: un hombre fue detenido en contexto de violencia de género

Paraná: arrestos por robos, incumplimiento de prisión domiciliaria y violencia de género

Paraná: arrestos por robos, incumplimiento de prisión domiciliaria y violencia de género

Ultimo Momento
La Bersuit vuelve a Santa Fe para celebrar los 25 años de Hijos del Culo

La Bersuit vuelve a Santa Fe para celebrar los 25 años de Hijos del Culo

San Benito: un hombre fue detenido en contexto de violencia de género

San Benito: un hombre fue detenido en contexto de violencia de género

Paraná: arrestos por robos, incumplimiento de prisión domiciliaria y violencia de género

Paraná: arrestos por robos, incumplimiento de prisión domiciliaria y violencia de género

Paraná: preso con arresto domiciliario no estaba en su casa porque salió a pagar cuentas

Paraná: preso con arresto domiciliario no estaba en su casa porque salió a "pagar cuentas"

De Ushuaia a Alaska, la aventura de una pareja que pasó por Paraná antes de salir a la ruta

De Ushuaia a Alaska, la aventura de una pareja que pasó por Paraná antes de salir a la ruta

Policiales
San Benito: un hombre fue detenido en contexto de violencia de género

San Benito: un hombre fue detenido en contexto de violencia de género

Paraná: arrestos por robos, incumplimiento de prisión domiciliaria y violencia de género

Paraná: arrestos por robos, incumplimiento de prisión domiciliaria y violencia de género

Paraná: preso con arresto domiciliario no estaba en su casa porque salió a pagar cuentas

Paraná: preso con arresto domiciliario no estaba en su casa porque salió a "pagar cuentas"

Gualeguaychú: se registraron tres siniestros viales en pocas horas en la ruta nacional 14

Gualeguaychú: se registraron tres siniestros viales en pocas horas en la ruta nacional 14

Ruta 39: un auto chocó contra el guardarrail y se incendió por completo

Ruta 39: un auto chocó contra el guardarrail y se incendió por completo

Ovación
Regional Amateur: suspenden partido por agresión al árbitro

Regional Amateur: suspenden partido por agresión al árbitro

Liga Argentina: triunfos de Central Entrerriano y La Unión

Liga Argentina: triunfos de Central Entrerriano y La Unión

River Plate le ganó a Millonarios de Colombia en el primer amistoso de la temporada

River Plate le ganó a Millonarios de Colombia en el primer amistoso de la temporada

Liga Nacional: un finde casi ideal para los paranaenses

Liga Nacional: un finde casi ideal para los paranaenses

La cooperadora del Hospital Penna de Bahía le reclama a la AFA 108 millones de pesos del amistoso benéfico

La cooperadora del Hospital Penna de Bahía le reclama a la AFA 108 millones de pesos del amistoso benéfico

La provincia
De Ushuaia a Alaska, la aventura de una pareja que pasó por Paraná antes de salir a la ruta

De Ushuaia a Alaska, la aventura de una pareja que pasó por Paraná antes de salir a la ruta

Tatuaje: Tendencias, costos y cuidados esenciales en el mundo del arte en la piel

Tatuaje: Tendencias, costos y cuidados esenciales en el mundo del arte en la piel

Una multitud en Villa Urquiza para disfrutar de la Fiesta de la Playa

Una multitud en Villa Urquiza para disfrutar de la Fiesta de la Playa

Concepción del Uruguay: imprudentes caminan sobre la muralla cubierta por el río

Concepción del Uruguay: imprudentes caminan sobre la muralla cubierta por el río

Entre Ríos: el 16% de los adolescentes participó alguna vez en apuestas online

Entre Ríos: el 16% de los adolescentes participó alguna vez en apuestas online

Dejanos tu comentario