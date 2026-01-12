Paraná: arrestos por robos, incumplimiento de prisión domiciliaria y violencia de género

Durante la tarde y noche del domingo y la mañana de este lunes se produjeron varios hechos delictivos en Paraná que generaron el arresto de varias personas.

Durante la tarde y noche del domingo y la mañana de este lunes se produjeron varios hechos delictivos en Paraná que generaron el arresto de varias personas.

Durante la mañana, personal de Comisaria Sexta, de recorrida por calle Pablo Crauzas y Lebensohn, cunado divisaron una moto con un hombre que fue identificado. Al chequear el rodado, constataron que poseía su cuadro adulterado, además de no tener dominio colocado.

Informado al fiscal interviniente, dispuso que sea correctamente identificado y quede supeditado a la causa por receptación sospechosa. El vehículo fue secuestrado.

En tanto, personal de la Comisaría Decimosegunda recibió un llamado alertando sobre dos personas que se encontraban desarmando un tráiler en la intersección de calle Longo y Quiroz. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a los dos masculinos en plena acción. Al consultarles sobre lo que estaban haciendo, ambos afirmaron haber encontrado el tráiler. Sin embargo, su relato resultó dudoso, ya que ambos cuentan con antecedentes por diferentes delitos.

Se realizó una consulta a dependencias cercanas para verificar si existía alguna denuncia por la faltante del tráiler. Desde la Comisaría Tercera se informó que, en ese momento, un hombre estaba formalizando una denuncia por la desaparición del trailer que se encontraba frente a su domicilio.

Ante esta situación, ambos masculinos fueron demorados y se procedió al secuestro del elemento recuperado. Informado el fiscal interviniente, dispuso que sean detenidos y trasladados a la Alcaidía de Tribunales y que el tráiler fuera entregado al damnificado.

Hechos del domingo

Ayer por la noche, personal de la Comisaría Cuarta llevó a cabo un allanamiento en una vivienda situada en calle Las Heras, en respuesta a una denuncia por violencia de género. El mandamiento judicial ordenaba la detención de un joven de 18 años, quien posteriormente debía ser trasladado a la Unidad Penal N°1. Al ingresar al domicilio, el joven intentó escapar por los techos, pero fue rápidamente detenido. En el procedimiento participaron la División 911, la Guardia Especial y la Comisaría Octava.

Por otra parte, durante la madrugada, personal de la Comisaría Decimosegunda realizaba una recorrida por la intersección de calle Temple Argentino y Río Gualeguay cuando observaron a un hombre transportando un perfil de 4 metros. Al notar la situación sospechosa, los efectivos procedieron a demorar al individuo y realizaron un recorrido por las inmediaciones. Fue entonces cuando localizaron una obra en construcción en Almafuerte y Temple Argentino, de donde el hombre había sustraído el material.

Informado al fiscal interviniente, se dispuso su detención y traslado a la Alcaidía de Tribunales.

Incumplimiento del arresto domiciliario

El domingo por la tarde, personal de la Comisaría Sexta realizaba el control de un arresto domiciliario en una vivienda ubicada en la Villa 351. Tras golpear la puerta en varias oportunidades sin recibir respuesta, los agentes observaron al individuo interesado doblando la esquina.

El hombre manifestó que había salido para realizar un pago e intentó ingresar rápidamente a su domicilio, pero fue demorado por el personal policial. Informado al fiscal interviniente, se dispuso su detención y traslado a la Alcaidía de Tribunales por quebrantamiento de arresto domiciliario.