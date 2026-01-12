Uno Entre Rios | Ovación | Copa de Francia

París FC dio el batacazo y eliminó al PSG de la Copa de Francia

Con un tanto de Ikone, el equipo conducido por Stephane Gilli se impuso en el clásico por 1 a 0 y en los 16avos de final de la Copa de Francia.

12 de enero 2026 · 20:29hs
París FC destronó al campeón de la Copa de Francia.

París FC destronó al campeón de la Copa de Francia.

Un día perdió PSG y la gran alegría fue nada menos que para París FC en el clásico de la capital francesa. En un partido correspondiente a los 16avos de final de la Copa de Francia, el equipo de Stephane Gilli se impuso por 1 a 0 y eliminó a su clásico.

Jonathan Ikone, quien ingresó a los 40 del primer tiempo por la lesión de Alimami Gory, convirtió el único tanto del partido cuando se jugaban 29 minutos del segundo tiempo.

PSG venía de ganarle por penales a Olympique de Marsella la Supercopa de Francia y Luis Enrique dejó algunos de los habituales titulares en el banco, como los casos de Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Nuno Mendes y Marquinhos.

De esta manera, la Copa de Francia tendrá un nuevo campeón debido a que PSG se había consagrado las últimas dos veces y ganó ocho de las últimas 11 ediciones.

El clásico entre PSG y París FC

El destino quiso que en pocos días PSG y París FC jugaran un par de clásicos después de 48 años que no se enfrentaban.

El primero de esta seguidilla fue el reciente 4 de enero, por la Ligue 1, y en esa ocasión la victoria quedó para el PSG por 2-1 con tantos de con goles de Desiré Doué y Ousmane Dembelé. El empate transitoria había sido de Willem Geubbels.

La rivalidad entre ambos, que tiene sus canchas separadas apenas por una avenida, surge a partir de una unión. Fundado en 1969, Paris FC se fusionó un año después con el Stade Saint-Germain para dar origen al PSG, aunque tan solo dos años después los caminos se bifurcaron: uno creció hasta transformarse en potencia europea, el otro transitó décadas en categorías menores.

En mayo de 2025, París FC selló su regreso a la máxima categoría tras empatar ante Martigues y asegurar el segundo puesto en la Ligue 2. De esta manera, se volvió a enfrentar después de 48 años por la Ligue 1 y, ahora, por la Copa de Francia, el modesto tuvo revancha frente al poderoso.

