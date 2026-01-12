Luciano Benavides ganó por tercera vez en el Dakar 2026 y saltó a la cima

El piloto salteño, a bordo de la moto KTM, aventajó por más de cuatro minutos al australiano Daniel Sanders, triunfó por segunda vez consecutiva en el Dakar.

Luciano Benavides sigue avanzando a pasos agigantados en el Dakar 2026: con la moto KTM, ganó su tercera etapa en lo que va de competencia y saltó a la cima del clasificador general. Recorrió los 483 kilómetros del rulo en la ciudad de Wadi Ad Dawasir en 4h 26min 39seg. Aventajó en 4min 50seg al australiano Daniel Sanders (KTM) y en 5min 2seg al norteamericano Ricky Brabec (Honda) . Ayer, se había impuesto en el tramo Riyadh-Wadi Ad Dawasir por casi cinco segundos de diferencia.

El piloto argentino logró imponerse tras ser el primero en abrir camino, un hito que se consideraba casi imposible hasta hoy por las dificultades del terreno rocoso y los caminos difíciles, y que además le vale un bonus de nueve minutos de descuento en el acumulado.

Ahora, Benavides está en lo más alto del clasificador general de la categoría, diez segundos por encima de Sanders y casi cinco minutos por delante de Brabec. Tanto el australiano como el norteamericano se proyectaban como los grandes candidatos, pero el salteño logró romper ese dominio.

Rally2 del Dakar: Buena labor de Rostan y Cola

Santiago Rostan finalizó en el puesto 29.° en la octava etapa del Dakar 2026, a bordo de la KTM y se mantiene 26.° en la general. Por su parte, Leonardo Cola culminó 42.° en los ú