Ashley tiene 3 años y necesita una cirugía que cuesta 6 millones de pesos. Sin cobertura médica, su familia de Concordia pide ayuda a la comunidad.

Colecta solidaria para que una niña de Concordia pueda acceder a implantes cocleares.

Ashley Yasmín tiene 3 años y nació de manera prematura, a las 30 semanas de gestación . Fue diagnosticada con hipoacusia bilateral severa y necesita la colocación de implantes cocleares en ambos oídos para poder desarrollar la audición y el lenguaje.

Según explicaron sus familiares, la situación se ve agravada por la falta de cobertura. Los fondos disponibles no alcanzan y la pensión correspondiente no está siendo otorgada, en un contexto donde numerosos trámites vinculados a discapacidad se encuentran paralizados. Además, ninguna obra social ni empresa de medicina prepaga acepta afiliarla, ya que no quieren hacerse cargo de la cobertura de la operación.

Una familia de Concordia busca ayuda para una cirugía clave para su hija

El costo total de la intervención asciende a 6 millones de pesos, monto que corresponde a los implantes necesarios para la cirugía y que resulta imposible de afrontar para la familia sin ayuda solidaria.

Por este motivo, se lanzó una colecta abierta a toda la comunidad. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias:

Alias: Batista.mony

Titular: Batista Miriam

La familia agradece profundamente cualquier tipo de ayuda y el acompañamiento de la comunidad, con la esperanza de que Ashley pueda acceder a la intervención que necesita para tener un mejor futuro.