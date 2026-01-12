De Ushuaia a Alaska, la aventura de una pareja que pasó por Paraná antes de salir a la ruta

Javier Navarro y Daniel Martínez Rodríguez están a punto de iniciar el viaje más importante de sus vidas: viajar a dedo desde Ushuaia a Alaska

Javier Navarro y Daniel Martínez Rodríguez están a punto de iniciar el viaje más importante de sus vidas. Argentino él, español él, se conocieron en Barcelona, se enamoraron y ahora se preparan para unir Ushuaia con Alaska viajando a dedo, sin fechas rígidas y con la ruta como horizonte.

Antes de comenzar esa travesía extensa y exigente, pasaron el fin de semana en Paraná. Recorrieron la costanera, caminaron junto al río y compartieron mates. En diálogo con UNO , Javier explicó el motivo de la visita a la capital entrerriana: “ Estamos en Entre Ríos porque tengo familia en La Paz . Yo nací en Buenos Aires, me crié en el sur y después me fui a vivir a Barcelona, donde conocí a Dani”.

El viaje no es improvisado. Ambos lo vienen pensando desde hace tiempo y lo asumen como una decisión de vida. “Estamos muy felices. Esto lo tenemos planeado hace mucho”, contó Javier. Para compartir el recorrido y generar vínculos en el camino, crearon la cuenta de Instagram @adedoyconacento, donde documentarán el día a día del viaje. “Toda ayuda suma: una cama, un lugar para armar la carpa, un intercambio. En la cuenta queremos mostrar lo que nos vaya pasando”, explicó.

Daniel, psicólogo de profesión y con pacientes en Barcelona hasta hace poco tiempo, no ocultó su entusiasmo. “La costanera de Paraná es la hostia”, dijo entre risas, y agregó que esta será su primera experiencia de un viaje de este tipo. “Javi ya hizo parte de este recorrido, en su momento llegó hasta México. Para mí es la primera vez y estoy muy entusiasmado”.

Hasta ahora, ambos llevaban una vida estable en Europa. Daniel ejercía su profesión y Javier trabajaba en una empresa vinculada al rubro de los barcos. “Teníamos una vida normal, típica, y decidimos emprender esta aventura”, contaron.

El viaje también tiene una carga emocional. Javier se mostró movilizado por la idea de volver a la Patagonia, el lugar donde creció, mientras que Daniel confesó uno de sus grandes sueños: llegar a la cima del cerro Fitz Roy. Sobre el paso por Paraná, coincidieron en el buen recibimiento. “La gente es muy agradable, muy amable, nos recibieron súper bien”, destacó Javier. Daniel sumó: “Es un lugar hermoso, ideal para estar tranquilo tomando un mate”.

Con mochilas listas, expectativas altas y mucha energía, Javier y Daniel están a punto de salir a la ruta. La invitación es clara: seguirlos, acompañarlos y ser parte de un viaje que recién empieza, pero que promete historias en cada kilómetro.