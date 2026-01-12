Balazo en la cabeza: máxima preocupación por un hombre herido en barrio Toma Nueva.

Un hombre fue herido de bala en la cabeza en barrio Toma Nueva y permanece internado en grave estado tras ser trasladado de urgencia al Hospital San Martín.

Un hombre resultó gravemente herido tras un ataque con arma de fuego ocurrido hace instantes en el barrio Toma Nueva. El hecho se registró en la intersección de las calles El Pacú y La Tararira, donde, según los primeros datos preliminares, la víctima habría recibido un impacto de bala en la cabeza, lo que genera máxima preocupación por su estado de salud.