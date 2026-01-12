Uno Entre Rios | Policiales | Hombre

Balazo en la cabeza: máxima preocupación por un hombre herido en barrio Toma Nueva

Un hombre fue herido de bala en la cabeza en barrio Toma Nueva y permanece internado en grave estado tras ser trasladado de urgencia al Hospital San Martín.

12 de enero 2026 · 15:43hs
Un hombre resultó gravemente herido tras un ataque con arma de fuego ocurrido hace instantes en el barrio Toma Nueva. El hecho se registró en la intersección de las calles El Pacú y La Tararira, donde, según los primeros datos preliminares, la víctima habría recibido un impacto de bala en la cabeza, lo que genera máxima preocupación por su estado de salud.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde permanece bajo atención médica.

LEER MÁS: Paraná: joven atacó a puñaladas a su padre en el camping Toma Vieja

Violento hecho en barrio Toma Nueva: un hombre recibió un disparo

En el lugar interviene personal policial, que trabaja en la preservación de la escena y en las primeras diligencias investigativas para esclarecer lo sucedido. Hasta el momento no se brindaron más detalles oficiales sobre las circunstancias del ataque.

Policiales
Ovación
La provincia
