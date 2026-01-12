Desde la AFA aseguraron que el dinero para el Hospital Penna fue transferido "en tiempo y forma"

Desde la AFA desmintieron que se debieran los fondos recaudados para el nosocomio de Bahía Blanca. "Otra mentira más", sostuvieron desde la entidad.

Desde la AFA emitieron un comunicado negando que exista una deuda con el pago de los fondos.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió a responder las acusaciones por una supuesta demora en la entrega de fondos al Hospital José M. Penna de Bahía Blanca, mediante un duro comunicado titulado “Otra mentira más”, en el que expresó su “repudio absoluto” a lo que definió como una campaña mediática de difamación.

Desde la casa madre del fútbol argentino difundieron además un comunicado oficial de la Dirección del Hospital Penna, en el que se deja constancia de que el dinero recaudado durante el partido solidario realizado en el marco de la campaña “Juntos por Bahía” fue girado en tiempo y forma, mediante transferencias de distintos montos y en diferentes momentos, intermediadas por la cooperadora del hospital.

Según detalla el documento, el monto total de la recaudación fue informado oportunamente y comunicado públicamente durante una conferencia de prensa realizada en Bahía Blanca al momento de la entrega.

Además, se aclara que parte de la cifra anunciada correspondía a servicios y operativos que proveedores del evento no cobraron a la AFA, como el operativo policial, logístico y sanitario, la plataforma de venta de entradas, sonido, pantallas y otros recursos, los cuales fueron contabilizados como parte del total pero no implicaban dinero a transferir.

En ese sentido, la Dirección del Hospital Penna sostuvo que la situación “se encuentra completamente saldada” y aprovechó la ocasión para expresar su agradecimiento por el aporte recibido, al que calificó como “de vital importancia” para la reconstrucción del hospital tras las inundaciones que afectaron a la ciudad.

El comunicado de la AFA

Otra mentira másComunicado oficial del Hospital José M. Penna de Bahía Blanca.

El comunicado oficial también incluye un detalle del destino de los fondos, con una inversión total de 584.228.975,54 pesos, aplicada a obras y equipamiento en áreas clave como quirófano, refacciones generales, neonatología, guardia, terapia, partos y esterilización, entre otros sectores, quedando pendiente únicamente la afectación de la última partida ingresada.

Por último, la AFA reafirmó su compromiso solidario, subrayando que la acción fue impulsada sin obligación alguna y remarcando que se trató de una iniciativa que, según su postura, debería haber sido encabezada por organismos públicos y gubernamentales, en respuesta a la emergencia vivida por la comunidad bahiense.