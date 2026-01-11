Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

Trabajadores frutícolas de Concordia van por un mejor porvenir al sur argentino

Este viernes salió el primer colectivo con trabajadores hacia Río Negro y Neuquén. Este domingo continuará el segundo servicio desde Concordia.

11 de enero 2026 · 07:55hs
Los trabajadores partieron el viernes con la ilusión de la cosecha y ayudar a sus familias. 

Los trabajadores partieron el viernes con la ilusión de la cosecha y ayudar a sus familias. 

Como cada comienzo de año en Concordia son muchas las familias que están a la espera de un mejor futuro inmediato y por ello recurre a la cosecha en el sur de Argentina. Sobre fines de esta semana se produjeron las primeras salidas de colectivos con trabajadores frutícolas hacia Río Negro y Neuquén.

trabajadores de la fruta
Trabajadores partieron desde Concordia.

Trabajadores partieron desde Concordia.

Durante muchos años era el Sindicato de la Fruta quien se encargaba de la operatoria para que las personas puedan viajar, pero debido a los conflictos que experimenta en los últimos años, la posta la tomó el gobierno de la provincia junto a la municipalidad local.

Concordia: una madre se encadenó a la Municipalidad en defensa del trabajo de su hija.

Concordia: una madre se encadenó a la Municipalidad en defensa del trabajo de su hija

Colecta solidaria para que una niña de Concordia pueda acceder a implantes cocleares.

Colecta solidaria para que una niña de Concordia pueda acceder a implantes cocleares

El último viernes se dio la partida del primer contingente desde la Terminal local, en tanto que la continuidad en la agenda está prevista para hoy, mañana y el miércoles 14. Cabe destacar que los cupos ya estaban determinados, debido que sobre fines del año pasado se abrieron las inscripciones para los interesados y se trataban de 250 plazas disponibles, un tanto más reducidas, respecto a la que partió la pasada temporada.

Desde la Dirección de Empleo mediante una articulación institucional permitió garantizar un proceso ordenado, transparente y eficiente. Desde la organización indicaron que los cupos se agotaron rápidamente y ello marca a las claras la necesidad de trabajo de las personas. Durante la concurrencia los trabajadores cubrieron rápidamente la totalidad de los cupos previstos, reflejando la alta demanda y la relevancia de esta política pública de acompañamiento al trabajador temporario.

“Este operativo es el resultado de una planificación conjunta con el Gobierno Provincial, que nos permite acompañar a los trabajadores frutícolas de Concordia garantizando un traslado ordenado, seguro y en tiempo y forma hacia sus lugares de trabajo”, dijo este viernes el director de Empleo de la Municipalidad de Concordia, Juan Manuel Scarzello.

“Hoy concretamos la salida del primer colectivo, lo que representa no solo una respuesta a una demanda concreta de los trabajadores, sino también una política pública que busca facilitar el acceso al empleo y fortalecer el vínculo laboral con otras provincias”, agregó el funcionario quien resaltó que los cupos estuvieron contemplados para trabajadores que presentaron la documentación requerida, entre ellas DNI, recibo de sueldo y constancia o telegrama de convocatoria de la empresa empleadora.

Conflicto del gremio en Concordia

En las últimas semanas se intensificó la crisis en el Sindicato de la Fruta de Concordia, debido al accionar de la justicia y hasta con custodia policial. Recientemente, se conoció que la Federación Argentina de Trabajadores Rurales, Estibadores y Frutihortícolas Unidos (Fatrefu), que a nivel nacional conduce Pablo Ansaloni, expuso la “desidia y vaciamiento” hallada en el Sindicato de la Fruta de Concordia, tras la iniciada intervención de la entidad gremial.

El propio interventor del Sindicato de la Fruta de Concordia, Iván Amaro, expuso la situación el pasado martes en una audiencia formal con el Delegado Regional de la Secretaría de Trabajo y Empleo en la Costa del Uruguay, Eduardo Vidoni, publicó el portal Sitio Gremial.

“Vinimos a mostrar el desmadre y la desidia en la que encontramos el sindicato”, informó Amaro tras la reunión en la sede ministerial, en Concordia, y calificó el encuentro como “altamente positivo”, ya que permitió “trazar una línea de trabajo para la recuperación institucional del gremio”.

En este marco, Fatrefu también emitió un contundente mensaje dirigido a empresarios y empleadores del sector. Al respecto, Amaro informó que “todo pago deberá realizarse de manera personal y directa en la sede central del Sindicato de la Fruta, ubicada en calle Saavedra 121 de Concordia”.

Concordia Neuquén Río Negro
Noticias relacionadas
José Meolans brindó una interesante charla a muchas personas en Concordia.

José Meolans brindó una clínica de natación en Concordia

En Concordia dos personas vendían drogas en la zona de la costanera y fueron detenidos. 

Concordia: vendían drogas en la zona de la costanera y fueron detenidos

No pueden retirar un cuerpo en Concordia porque el encargado de la morgue está de vacaciones.

No pueden retirar un cuerpo en Concordia porque el encargado de la morgue está de vacaciones

El Maratón de Reyes tendrá lugar este sábado.

Se corre este sábado el Maratón Internacional de Reyes 2026

Ver comentarios

Lo último

Concordia: una madre se encadenó a la Municipalidad en defensa del trabajo de su hija

Concordia: una madre se encadenó a la Municipalidad en defensa del trabajo de su hija

Diamante sigue a puro folclore y jineteada en una fiesta única

Diamante sigue a puro folclore y jineteada en una fiesta única

Colecta solidaria para que una niña de Concordia pueda acceder a implantes cocleares

Colecta solidaria para que una niña de Concordia pueda acceder a implantes cocleares

Ultimo Momento
Concordia: una madre se encadenó a la Municipalidad en defensa del trabajo de su hija

Concordia: una madre se encadenó a la Municipalidad en defensa del trabajo de su hija

Diamante sigue a puro folclore y jineteada en una fiesta única

Diamante sigue a puro folclore y jineteada en una fiesta única

Colecta solidaria para que una niña de Concordia pueda acceder a implantes cocleares

Colecta solidaria para que una niña de Concordia pueda acceder a implantes cocleares

Felipe Fort: Quiero ser padre soltero a los 27 años, hacer lo mismo que hizo Ricky

Felipe Fort: "Quiero ser padre soltero a los 27 años, hacer lo mismo que hizo Ricky"

Ruta 39: un auto chocó contra el guardarrail y se incendió por completo

Ruta 39: un auto chocó contra el guardarrail y se incendió por completo

Policiales
Ruta 39: un auto chocó contra el guardarrail y se incendió por completo

Ruta 39: un auto chocó contra el guardarrail y se incendió por completo

Concordia: vendían drogas en la zona de la costanera y fueron detenidos

Concordia: vendían drogas en la zona de la costanera y fueron detenidos

Incendio accidental en Colón: un niño sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo

Incendio accidental en Colón: un niño sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo

Incautaron contrabando por 38 millones de pesos

Incautaron contrabando por 38 millones de pesos

Ruta 11: hospitalizaron en grave estado a un motociclista que chocó con un auto

Ruta 11: hospitalizaron en grave estado a un motociclista que chocó con un auto

Ovación
Máxima Duportal, presente y mejor futuro en el deporte

Máxima Duportal, presente y mejor futuro en el deporte

River pone en marcha su 2026 en Montevideo

River pone en marcha su 2026 en Montevideo

Arsenal de Viale se hizo fuerte en Paraná y logró un buen triunfo

Arsenal de Viale se hizo fuerte en Paraná y logró un buen triunfo

Luis Advíncula fue presentado en Alianza Lima

Luis Advíncula fue presentado en Alianza Lima

José Meolans brindó una clínica de natación en Concordia

José Meolans brindó una clínica de natación en Concordia

La provincia
Concordia: una madre se encadenó a la Municipalidad en defensa del trabajo de su hija

Concordia: una madre se encadenó a la Municipalidad en defensa del trabajo de su hija

Diamante sigue a puro folclore y jineteada en una fiesta única

Diamante sigue a puro folclore y jineteada en una fiesta única

Colecta solidaria para que una niña de Concordia pueda acceder a implantes cocleares

Colecta solidaria para que una niña de Concordia pueda acceder a implantes cocleares

Entre Ríos: cielo despejado y temperaturas máximas de 30 grados

Entre Ríos: cielo despejado y temperaturas máximas de 30 grados

Trabajadores frutícolas de Concordia van por un mejor porvenir al sur argentino

Trabajadores frutícolas de Concordia van por un mejor porvenir al sur argentino

Dejanos tu comentario