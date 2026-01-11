Trabajadores frutícolas de Concordia van por un mejor porvenir al sur argentino

Los trabajadores partieron el viernes con la ilusión de la cosecha y ayudar a sus familias.

Como cada comienzo de año en Concordia son muchas las familias que están a la espera de un mejor futuro inmediato y por ello recurre a la cosecha en el sur de Argentina. Sobre fines de esta semana se produjeron las primeras salidas de colectivos con trabajadores frutícolas hacia Río Negro y Neuquén.

Durante muchos años era el Sindicato de la Fruta quien se encargaba de la operatoria para que las personas puedan viajar, pero debido a los conflictos que experimenta en los últimos años, la posta la tomó el gobierno de la provincia junto a la municipalidad local.

El último viernes se dio la partida del primer contingente desde la Terminal local, en tanto que la continuidad en la agenda está prevista para hoy, mañana y el miércoles 14. Cabe destacar que los cupos ya estaban determinados, debido que sobre fines del año pasado se abrieron las inscripciones para los interesados y se trataban de 250 plazas disponibles, un tanto más reducidas, respecto a la que partió la pasada temporada.

Desde la Dirección de Empleo mediante una articulación institucional permitió garantizar un proceso ordenado, transparente y eficiente. Desde la organización indicaron que los cupos se agotaron rápidamente y ello marca a las claras la necesidad de trabajo de las personas. Durante la concurrencia los trabajadores cubrieron rápidamente la totalidad de los cupos previstos, reflejando la alta demanda y la relevancia de esta política pública de acompañamiento al trabajador temporario.

“Este operativo es el resultado de una planificación conjunta con el Gobierno Provincial, que nos permite acompañar a los trabajadores frutícolas de Concordia garantizando un traslado ordenado, seguro y en tiempo y forma hacia sus lugares de trabajo”, dijo este viernes el director de Empleo de la Municipalidad de Concordia, Juan Manuel Scarzello.

“Hoy concretamos la salida del primer colectivo, lo que representa no solo una respuesta a una demanda concreta de los trabajadores, sino también una política pública que busca facilitar el acceso al empleo y fortalecer el vínculo laboral con otras provincias”, agregó el funcionario quien resaltó que los cupos estuvieron contemplados para trabajadores que presentaron la documentación requerida, entre ellas DNI, recibo de sueldo y constancia o telegrama de convocatoria de la empresa empleadora.

Conflicto del gremio en Concordia

En las últimas semanas se intensificó la crisis en el Sindicato de la Fruta de Concordia, debido al accionar de la justicia y hasta con custodia policial. Recientemente, se conoció que la Federación Argentina de Trabajadores Rurales, Estibadores y Frutihortícolas Unidos (Fatrefu), que a nivel nacional conduce Pablo Ansaloni, expuso la “desidia y vaciamiento” hallada en el Sindicato de la Fruta de Concordia, tras la iniciada intervención de la entidad gremial.

El propio interventor del Sindicato de la Fruta de Concordia, Iván Amaro, expuso la situación el pasado martes en una audiencia formal con el Delegado Regional de la Secretaría de Trabajo y Empleo en la Costa del Uruguay, Eduardo Vidoni, publicó el portal Sitio Gremial.

“Vinimos a mostrar el desmadre y la desidia en la que encontramos el sindicato”, informó Amaro tras la reunión en la sede ministerial, en Concordia, y calificó el encuentro como “altamente positivo”, ya que permitió “trazar una línea de trabajo para la recuperación institucional del gremio”.

En este marco, Fatrefu también emitió un contundente mensaje dirigido a empresarios y empleadores del sector. Al respecto, Amaro informó que “todo pago deberá realizarse de manera personal y directa en la sede central del Sindicato de la Fruta, ubicada en calle Saavedra 121 de Concordia”.