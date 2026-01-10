Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

No pueden retirar un cuerpo en Concordia porque el encargado de la morgue está de vacaciones

Familiares de un vecino de Salto fallecido en Concordia no pueden trasladar el cuerpo porque el encargado de la morgue está de vacaciones y no hay reemplazo.

10 de enero 2026 · 15:54hs
Julio César Suárez Trivel, de 52 años, falleció por causas naturales el pasado lunes en una vivienda de la ciudad de Concordia. Desde entonces, sus familiares no han podido retirar el cuerpo para trasladarlo a Salto, donde estaba prevista la velatoria y posterior sepultura.

Según pudo establecerse, el inconveniente se debe a que el encargado de la morgue judicial se encuentra de vacaciones en el marco de la feria judicial, sin que se haya designado personal reemplazante para cumplir esa función. Esta situación habría impedido la entrega del cuerpo, generando una profunda angustia entre los familiares del fallecido.

Por vacaciones del encargado, una familia no puede retirar el cuerpo de su ser querido

Morgue Judicial de Concordia (1).jpeg

De confirmarse esta versión, los allegados a Suárez Trivel deberían aguardar hasta el sábado 31, fecha en la que finaliza la feria judicial, para poder avanzar con los trámites correspondientes.

El caso deja al descubierto una grave falencia administrativa en un momento de extrema sensibilidad, donde la falta de previsión impacta directamente en una familia que solo busca despedir a su ser querido de manera digna.

