Concordia: concejala denunció al intendente por agresiones tras reclamo por despidos

Claudia Villalba denunció al intendente de Concordia por agresiones verbales y físicas tras un intento de dialogar sobre los despidos municipales.

11 de enero 2026 · 16:07hs
La concejala del bloque justicialista, Claudia Villalba, presentó el sábado por la noche una denuncia policial contra el intendente de Concordia, Francisco Azcué, a raíz de un altercado ocurrido después de la largada del Maratón de Reyes. Villalba intentó dialogar con el jefe comunal sobre los más de 130 despidos de trabajadores municipales registrados entre fines de 2025 y comienzos de 2026.

La denuncia fue radicada en la Comisaría del Menor y la Familia, mientras que las lesiones leves sufridas por la concejala se constataron mediante examen del médico policial en la Jefatura Departamental de Policía. La presentación fue encuadrada como violencia de género verbal, ideológica y física, y señala al intendente como responsable de las acciones cometidas por su personal de seguridad.

Según el acta policial, el episodio ocurrió alrededor de las 20 en inmediaciones de la Plaza de las Américas, cuando Azcué caminaba con su custodia personal para ingresar al Centro de Convenciones de Concordia, tras la largada de la carrera de 10 kilómetros. Villalba relató que se acercó al intendente para solicitarle una audiencia sobre los despidos en el municipio, en un contexto público y con numerosas personas presentes.

De acuerdo con la denuncia, el intendente respondió con agresiones verbales, diciéndole, entre otras cosas: "Sos una sinvergüenza, vos sos la responsable de los trabajadores municipales que fueron despedidos, te cagás en los trabajadores".

La concejala señaló que Azcué estaba rodeado por su personal de seguridad y que, mientras insistía en el pedido de diálogo, una integrante de la custodia, Celeste Saucedo (quien sería policía, pero vestía de civil y no estaba identificada como tal) se dirigió hacia ella y la empujó, junto a otro custodio de apellido Patiño.

Villalba denunció haber recibido empujones, arañazos y agresiones verbales, lo que le provocó lesiones leves en ambos brazos, registradas en el informe médico policial. Además, afirmó contar con cuatro videos y un vivo de Facebook donde se observan los hechos denunciados.

En la presentación se sostiene que el intendente es responsable por las acciones de su personal de seguridad, motivo por el cual la denuncia se amplió a los custodios involucrados. También se solicitó que se adopten las medidas correspondientes y se evalúe la posible reiteración de conductas.

Tras realizar la denuncia y las pericias médicas, la concejala envió un audio a compañeros de banca, de partido y personas allegadas, relatando lo sucedido.

"Recién realicé la denuncia correspondiente en la Comisaría de la Mujer y pasé por jefatura para las constataciones de las lesiones por el médico policial", explicó.

Villalba sostuvo que su intención fue exclusivamente política e institucional: "Lo único que hice fue acercarme a él para solicitarle una reunión la semana que viene para charlar por la situación de todos los compañeros y compañeras que realmente están atravesando en todo el municipio".

Y agregó: "Las agresiones y los golpes recibidos fueron por parte de la seguridad del intendente".

Finalmente, vinculó el episodio con el clima que atraviesan los trabajadores municipales: "Lo que recibí fue lo que reciben los empleados y empleadas municipales todos los días: agresiones verbales y físicas".

"Lamento muchísimo, no estamos acostumbrados a esto. Esto no es lo que identifica la democracia y no me gustaría estar hablando de esto", concluyó.

