José Meolans brindó una clínica de natación en Concordia

lE reconocido nadador argentino José Meolans arribó a la ciudad de Concordia para encabezar una clínica de natación destinada a deportistas, entrenadores y público en general, en la que compartió su extensa experiencia en el alto rendimiento y reflexionó sobre los valores fundamentales para alcanzar objetivos deportivos de largo plazo.

La actividad contó con una numerosa participación de practicantes de la natación , quienes siguieron con atención cada una de las exposiciones del ex campeón mundial, considerado una de las máximas referencias históricas de la disciplina en el país. Durante la jornada, Meolans combinó anécdotas de su carrera con conceptos técnicos y motivacionales, apuntando especialmente a las nuevas generaciones.

En su disertación, el nadador santafesino repasó su trayectoria olímpica y subrayó la constancia diaria como uno de los pilares que marcaron su carrera deportiva. En ese marco, se mostró optimista respecto al presente y futuro de la disciplina en Argentina.

“Creo que actualmente la natación argentina está pasando por un gran momento, sobre todo auspicioso, esperanzador, pensando en que los jóvenes que están hoy mejor posicionados todavía tienen un camino muy largo por recorrer, con lo cual eso es un indicador que contribuye a seguir pensando en un rendimiento mucho más alto”, expresó en diálogo con Diario Río Uruguay.

Experiencias compartidas y formación de base

Al referirse a su presencia en Concordia, Meolans explicó que el principal objetivo de la clínica fue transmitir experiencias reales y motivar a los nadadores en formación, destacando que los caminos hacia el alto rendimiento suelen comenzar en contextos similares.

“Básicamente es contar experiencias. Nadie hace algo tan distinto ni la realidad de algún lugar difiere mucho a la que hemos pasado nosotros. Me siento parte de una generación de nadadores que hemos podido llegar a un Juego Olímpico, pero que también nos hemos formado en lugares muy similares”, señaló.

En ese sentido, puso énfasis en la importancia de la estructura deportiva y del rol del entrenador como factores determinantes para el desarrollo del atleta.

“Cuando hay una estructura que contenga y entrenadores formados, el camino se vuelve un poco más llano”, sostuvo.

Técnica, planificación y constancia

Consultado sobre los aspectos clave que debe desarrollar un nadador, Meolans fue contundente al señalar que la técnica es la base de todo progreso.

“Las acciones dentro del agua tienen mucho que ver con la parte técnica. Soy un convencido de que antes de nadar rápido hay que aprender a nadar bien”, afirmó, al tiempo que advirtió que no siempre el crecimiento pasa por entrenar más horas, sino por entrenar mejor.

El ex campeón mundial también se refirió a la planificación a largo plazo y al calendario internacional, destacando la importancia de pensar los procesos con anticipación.

“Estamos ya prácticamente entrando a dos años de un Juego Olímpico, con lo cual dentro de ese ciclo hay campeonatos mundiales. Me parece que hay que seguir apostando a que pueda seguir creciendo esta disciplina”, indicó.

Un mensaje de josé Meolans para las nuevas generaciones

En el cierre de la jornada, Meolans dejó un mensaje claro y directo para quienes sueñan con llegar a lo más alto del deporte.

“Hay que estar convencidos, tener el anhelo, las ganas, el esfuerzo, la dedicación y la constancia de pensar y desear poder llegar”, expresó.

Finalmente, remarcó la importancia del acompañamiento profesional y de la regularidad en los procesos de formación.

“La consistencia, la continuidad, la regularidad y, sobre todo, escuchar a las personas que están al borde de la pile acompañando, son las que hacen la diferencia”, concluyó el múltiple campeón, dejando una huella de motivación y aprendizaje entre los asistentes.