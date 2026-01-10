Uno Entre Rios | Ovación | José Meolans

José Meolans brindó una clínica de natación en Concordia

José Meolans realizó una charla destinada a deportistas, entrenadores y público en general, en la que compartió su extensa experiencia en el alto rendimiento.

10 de enero 2026 · 18:00hs
José Meolans brindó una interesante charla a muchas personas en Concordia.

Gentileza Diario Río Uruguay.

José Meolans brindó una interesante charla a muchas personas en Concordia.

lE reconocido nadador argentino José Meolans arribó a la ciudad de Concordia para encabezar una clínica de natación destinada a deportistas, entrenadores y público en general, en la que compartió su extensa experiencia en el alto rendimiento y reflexionó sobre los valores fundamentales para alcanzar objetivos deportivos de largo plazo.

La actividad contó con una numerosa participación de practicantes de la natación, quienes siguieron con atención cada una de las exposiciones del ex campeón mundial, considerado una de las máximas referencias históricas de la disciplina en el país. Durante la jornada, Meolans combinó anécdotas de su carrera con conceptos técnicos y motivacionales, apuntando especialmente a las nuevas generaciones.

Arsenal ganó en Paraná.

Arsenal de Viale se hizo fuerte en Paraná y logró un buen triunfo

Luis Advíncula puso la firma en Alianza Lima

Luis Advíncula fue presentado en Alianza Lima

En su disertación, el nadador santafesino repasó su trayectoria olímpica y subrayó la constancia diaria como uno de los pilares que marcaron su carrera deportiva. En ese marco, se mostró optimista respecto al presente y futuro de la disciplina en Argentina.

“Creo que actualmente la natación argentina está pasando por un gran momento, sobre todo auspicioso, esperanzador, pensando en que los jóvenes que están hoy mejor posicionados todavía tienen un camino muy largo por recorrer, con lo cual eso es un indicador que contribuye a seguir pensando en un rendimiento mucho más alto”, expresó en diálogo con Diario Río Uruguay.

Experiencias compartidas y formación de base

Al referirse a su presencia en Concordia, Meolans explicó que el principal objetivo de la clínica fue transmitir experiencias reales y motivar a los nadadores en formación, destacando que los caminos hacia el alto rendimiento suelen comenzar en contextos similares.

“Básicamente es contar experiencias. Nadie hace algo tan distinto ni la realidad de algún lugar difiere mucho a la que hemos pasado nosotros. Me siento parte de una generación de nadadores que hemos podido llegar a un Juego Olímpico, pero que también nos hemos formado en lugares muy similares”, señaló.

En ese sentido, puso énfasis en la importancia de la estructura deportiva y del rol del entrenador como factores determinantes para el desarrollo del atleta.

“Cuando hay una estructura que contenga y entrenadores formados, el camino se vuelve un poco más llano”, sostuvo.

Técnica, planificación y constancia

Consultado sobre los aspectos clave que debe desarrollar un nadador, Meolans fue contundente al señalar que la técnica es la base de todo progreso.

“Las acciones dentro del agua tienen mucho que ver con la parte técnica. Soy un convencido de que antes de nadar rápido hay que aprender a nadar bien”, afirmó, al tiempo que advirtió que no siempre el crecimiento pasa por entrenar más horas, sino por entrenar mejor.

El ex campeón mundial también se refirió a la planificación a largo plazo y al calendario internacional, destacando la importancia de pensar los procesos con anticipación.

“Estamos ya prácticamente entrando a dos años de un Juego Olímpico, con lo cual dentro de ese ciclo hay campeonatos mundiales. Me parece que hay que seguir apostando a que pueda seguir creciendo esta disciplina”, indicó.

Un mensaje de josé Meolans para las nuevas generaciones

En el cierre de la jornada, Meolans dejó un mensaje claro y directo para quienes sueñan con llegar a lo más alto del deporte.

“Hay que estar convencidos, tener el anhelo, las ganas, el esfuerzo, la dedicación y la constancia de pensar y desear poder llegar”, expresó.

Finalmente, remarcó la importancia del acompañamiento profesional y de la regularidad en los procesos de formación.

“La consistencia, la continuidad, la regularidad y, sobre todo, escuchar a las personas que están al borde de la pile acompañando, son las que hacen la diferencia”, concluyó el múltiple campeón, dejando una huella de motivación y aprendizaje entre los asistentes.

José Meolans Concordia Natación
Noticias relacionadas
El ex Patronato que sueña con jugar en River Plate.

El ex Patronato que sueña con jugar en River Plate

En el Parque Berduc, Rowing será anfitrión de Obras de San Juan en el estreno de la Liga Nacional.

Rowing y Echagüe inician su camino en la Liga Nacional Masculina 2026

El Maratón de Reyes tendrá lugar este sábado.

Se corre este sábado el Maratón Internacional de Reyes 2026

River quiere a la joya de las canteras del Fortín.

River le hizo una oferta a Vélez por Maher Carrizo

Ver comentarios

Lo último

Santa Fe: una banda utilizaba menores para entregar cocaína a sus clientes

Santa Fe: una banda utilizaba menores para entregar cocaína a sus clientes

Arsenal de Viale se hizo fuerte en Paraná y logró un buen triunfo

Arsenal de Viale se hizo fuerte en Paraná y logró un buen triunfo

Continúa la reconstrucción de la ruta provincial 10 en el departamento Paraná

Continúa la reconstrucción de la ruta provincial 10 en el departamento Paraná

Ultimo Momento
Santa Fe: una banda utilizaba menores para entregar cocaína a sus clientes

Santa Fe: una banda utilizaba menores para entregar cocaína a sus clientes

Arsenal de Viale se hizo fuerte en Paraná y logró un buen triunfo

Arsenal de Viale se hizo fuerte en Paraná y logró un buen triunfo

Continúa la reconstrucción de la ruta provincial 10 en el departamento Paraná

Continúa la reconstrucción de la ruta provincial 10 en el departamento Paraná

Luis Advíncula fue presentado en Alianza Lima

Luis Advíncula fue presentado en Alianza Lima

Entre Ríos iniciará la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio

Entre Ríos iniciará la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio

Policiales
Concordia: vendían drogas en la zona de la costanera y fueron detenidos

Concordia: vendían drogas en la zona de la costanera y fueron detenidos

Incendio accidental en Colón: un niño sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo

Incendio accidental en Colón: un niño sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo

Incautaron contrabando por 38 millones de pesos

Incautaron contrabando por 38 millones de pesos

Ruta 11: hospitalizaron en grave estado a un motociclista que chocó con un auto

Ruta 11: hospitalizaron en grave estado a un motociclista que chocó con un auto

Paraná: un hombre recibió dos disparos en la Villa 351

Paraná: un hombre recibió dos disparos en la Villa 351

Ovación
Arsenal de Viale se hizo fuerte en Paraná y logró un buen triunfo

Arsenal de Viale se hizo fuerte en Paraná y logró un buen triunfo

Luis Advíncula fue presentado en Alianza Lima

Luis Advíncula fue presentado en Alianza Lima

José Meolans brindó una clínica de natación en Concordia

José Meolans brindó una clínica de natación en Concordia

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

River le hizo una oferta a Vélez por Maher Carrizo

River le hizo una oferta a Vélez por Maher Carrizo

La provincia
Continúa la reconstrucción de la ruta provincial 10 en el departamento Paraná

Continúa la reconstrucción de la ruta provincial 10 en el departamento Paraná

Entre Ríos iniciará la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio

Entre Ríos iniciará la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio

Conmoción por el hallazgo de un perro sin vida y atado en Gualeguay

Conmoción por el hallazgo de un perro sin vida y atado en Gualeguay

Diamante vive una gran fiesta de jineteada, folclore y tradición

Diamante vive una gran fiesta de jineteada, folclore y tradición

No pueden retirar un cuerpo en Concordia porque el encargado de la morgue está de vacaciones

No pueden retirar un cuerpo en Concordia porque el encargado de la morgue está de vacaciones

Dejanos tu comentario