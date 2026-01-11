Uno Entre Rios | Ovación | Maratón de Reyes

El misionero Edgardo Franco venció en la Maratón de Reyes de Concordia

El misionero de Azara, Edgardo Franco conquistó por primera vez la Maratón de Reyes. En damas se impuso Joana Navarrete de Gualeguaychú.

11 de enero 2026 · 16:49hs
El misionero Edgardo Franco logró por primera vez la victoria en la tradicional prueba entrerriana.

Concordia vibró con la edición número 47 de la Maratón de Reyes, que congregó a una multitudinaria convocatoria de atletas de distintos puntos de Argentina, como de países limítrofes. El ganador fue la sorpresa del día: el misionero Edgardo Franco, quien marcó 30 minutos y 45 segundos; arribando ocho segundos después, en el segundo puesto, Nicolás Espinoza, mientras que el tercer lugar fue para el local y mejor concordiense, Martín Méndez.

Multitudinaria Maratón de Reyes.

Entre las mujeres, la ganadora fue la atleta de Gualeguaychú, Joana Navarrete, seguida en el segundo puesto por Ximena Simeone de Puerto Yeruá y en el tercer lugar por Daniela Penoni.

Más de 3.500 personas formaron parte de esta 47ª edición, consolidando una verdadera fiesta del deporte que volvió a transformar a la ciudad en un escenario a cielo abierto.

En la clasificación general de los 10 kilómetros – Varones, el primer puesto fue para el misionero de Azara, Edgardo Franco, con un tiempo de 30’41”. El segundo lugar correspondió a Nicolás Espinoza de Minas, Uruguay (30’54”), mientras que el tercer puesto quedó en manos de Martín Méndez (31’14”), completando el podio.

En la categoría 10 kilómetros – Mujeres, el primer puesto fue para Joana Navarrete, con un tiempo de 36’38”. El segundo lugar fue para Ximena Simeone (37’34”), y el tercer puesto para Daniela Penoni (38’14”) de Chajarí.

La prueba se vivió como una verdadera celebración del deporte, con masiva participación, acompañamiento del público y un desarrollo ordenado que permitió cumplir el cronograma previsto. Vale destacar que el grupo que se llevó el premio en efectivo de 1.000.000 de pesos fue Palomo Team.

En la categoría Atletas Especiales – 10K, las ganadoras fueron Teresa Benítez y Liliana Bejarano. En varones, los primeros puestos fueron para Ángel Pires y Mauro Giunta. En la categoría sillas, los ganadores fueron Juan Pablo Regalado y Daniel Ortiz.

En los 5,5 kilómetros, el primer, segundo y tercer puesto femenino fue para Oriana Gutiérrez, Jael Romero y Claudia Damacena, respectivamente. Entre los varones, el primer lugar fue para Bruno Núñez Oviedo, seguido por Carlos Goncalvez en el segundo puesto y Gero Corujo en el tercer lugar.

Resultados de la Maratón de Reyes

En Varones

1- Edgardo Franco con 30’41”

2- Nicolás Espinoza con 30’54”

3- Martín Méndez con 31’14”

4- Rodrigo Lima con 32’00”

5- Cleiton Nascimento Rocha Jardim con 32’27”

6- Silvio Altamirano con 32’37”

7- Bruno Medina Colombo con 32’50”

8- Luis Mavezzi con 32’54”

9- Franco Pizarro con 33’24”

10- Luis Mendieta con 33’54”

En Mujeres

1- Joana Navarrete con 36’38”

2- Ximena Simeone con 37’34”

3- Daniela Penoni con 38’14”

4- Johanna Soledad Falcón con 38’25”

5- María Luz Ramírez con 39’45”

6- Lorena Luchini con 41’06”

7- Carolina Belén González Zamoroz con 41’07”

8- Giselle Marina Sanchis con 42’12”

9- Ayelén Saucedo con 42’31”

10- Noelia Mabel Morilla con 42’38”

