Paraná: dos detenidos por agredir a un hombre tras la compra de una lancha

En Paraná ocurrió un violento incidente que surgió tras la certificación de una firma por la venta de una lancha. La víctima sufrió heridas y fue hospitalizada.

12 de enero 2026 · 18:45hs
Paraná hubo dos detenidos por agredir a un hombre tras la compra de una lancha. 

Paraná hubo dos detenidos por agredir a un hombre tras la compra de una lancha. 

Durante el mediodía de este lunes, un violento incidente ocurrió tras un trámite de certificación de firma por la venta de una lancha en una escribanía ubicada en calle Laprida.

Al salir, el vendedor fue agredido por la espalda por el comprador, quien se encontraba acompañado de su hijo. Como resultado del golpe, el vendedor trastabilló hacia la calle, donde un vehículo que transitaba por la zona le pisó el pie con una de sus ruedas.

Los agresores, segundos después, se retiraron en una camioneta Volkswagen Amarok. Sin embargo, fueron demorados en cercanías del túnel por personal de la Comisaría Decimocuarta.

El damnificado presentó una herida cortante en la cabeza y acusó dolor en uno de sus pies debido al incidente con el automóvil. Fue trasladado al Hospital San Martín para recibir atención médica.

El fiscal interviniente fue informado de los hechos y dispuso que tanto el padre como el hijo fueran detenidos y trasladados a la Alcaidía de Tribunales por lesiones leves. Además, la camioneta quedó a resguardo en el Puesto Túnel.

