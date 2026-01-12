San Benito: un hombre fue detenido en contexto de violencia de género Un hombre de 43 años fue denunciado por su pareja de 25 años en San Benito por lesiones en contexto de violencia de género. 12 de enero 2026 · 13:32hs

Según fuentes policiales, un hombre de 43 años fue denunciado por violencia de género durante la madrugada de este lunes en San Benito. La mujer, de 25 años, manifestó que, tras ingerir bebidas alcohólicas, el hombre inició una discusión e intentó estrangularla.

Según la denuncia al 911 la pareja se encontraba ingiriendo bebidas alcohólica cuando el hombre intentó extrangularla. Luego tomó un cuchillo y comenzó a autolesionarse con el objetivo de inculparla. El hombre fue detenido y derivado al hospital San Martín para que se le realicen suturas.

violencia de genero san benito LEER MÁS: San Benito: discutía con su pareja y terminó arrestado con un revólver Antecedentes Según se pudo corroborar, el hombre tuvo una situación similar en noviembre cuando la mujer manifestó que habían mantenido una discusión luego de haber consumido bebidas alcohólicas. Según su testimonio, el hombre habría intentado subirla por la fuerza a un automóvil Peugeot 308, aunque la joven indicó que, en ese momento, no radicó una denuncia.