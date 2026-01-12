Uno Entre Rios | Ovación | Liga Argentina

Liga Argentina: triunfos de Central Entrerriano y La Unión

Central Entrerriano de Gualeguaychú y La Unión de Colón ratificaron su gran presente en la Liga Argentina al celebrar su segunda victoria en el año.

12 de enero 2026 · 11:18hs
Central Entrerriano festejó en el estadio José María Bértora. 

Prensa Central Entrerriano

Central Entrerriano festejó en el estadio José María Bértora. 

Central Entrerriano de Gualeguaychú y La Unión de Colón prolongaron su buen andar en la Liga Argentina de Básquet. El Rojinegro venció a Pergamino Básquet por 73 a 53 en un juego disputado en el estadio José María Bértora. El Rojo superó como local a Villa Mitre de Bahía Blanca por 106 a 104.

El próximo viernes se cruzarán en el estadio Carlos Delasoie, donde animarán el primer duelo provincial en el 2026.

Rocamora repitió errores y se quedó con las manos vacías.

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

detienen a rugbiers por una pelea callejera en pinamar

Detienen a rugbiers por una pelea callejera en Pinamar

El desarrollo de la victoria de Central Entrerriano

En la primera mitad del partido disputado en el estadio José María Bértora reinó la paridad. El resultado fue muy parejo a raíz de las defensas sólidas. En este punto los protagonistas lastimaron a través de los tiros libres y los lanzamientos externos. Dentro de este desarrollo el Rojinegro se fue al descanso con una ventaja mínima de dos puntos.

Pergamino Básquet achicó esa mínima diferencia luego del descanso, liderando por unos minutos el partido. Pero el local no lo dejó tomar vuelo y ajustó pequeños detalles en su defensa, presionando más sobre el ataque de la visita y logrando robos clave para elevar el tablero a su favor.

Aun así, los bonaerenses dejaron todo hasta el final, de la mano de Emanual Shepherd, su jugador destacado de la noche, con 22 de valoración, 12 puntos, 13 rebotes, 3 asistencias, 1 tapón y 1 recuperación.

Central tomó vuelo en el cierre, encontrando sus puntos con Lautaro Pividori a la cabeza, acompañado por Cristian Pérez, Marcos Panozzo, Juan Siboldi y Benjamín Lado. La juventud se apropió de la cancha local y culminó el partido con 20 puntos de diferencia. Sin lugar a dudas, el jugador de la noche fue el santafesino Aquiles Montani Wortzel, con 21 de valoración, 20 puntos, 5 rebotes y 1 tapón.

El triunfo de La Unión de Colón

La Unión de Colón celebró su segunda victoria en el año. El Rojo, que venía de superar 93 a 66 a Pergamino Básquet, venció ajustadamente como local a Villa Mitre de Bahía Blanca por 106 a 104. En el local, Matías Caire aportó 21 puntos, mientras que en la visita se lució Ignacio Alem con 30 puntos y 12 rebotes.

El Rojo no dejó dudas en el comienzo del partido, y se impuso en el primer periodo por 38 a 21. Villa Mitre errático, sin encontrarse con su juego, aprovechó los errores del local para sumar pero sin muchas respuestas en sus intentos de jugadas colectivas.

En el segundo cuarto se mostraron un poco más parejos, los de Ginobili aprovecharon su buen momento para sumar, pero los colonenses con la diferencia marcada, siguieron convirtiendo y manteniéndose arriba para irse al descanso con triunfo parcial por 64 a 48.

La Union Liga Argentina
La Unión comenzó su camino en la Liga Argentina en el 2026 con dos triunfos en serie.

La Unión comenzó su camino en la Liga Argentina en el 2026 con dos triunfos en serie.

A la vuelta del entretiempo, Villa Mitre ingresó encendido, efectivo desde el perímetro y sin dudar, empezó a marcar el ritmo frente a un relajado anfitrión que pagó caro el precio de su tranquilidad cuando la visita lo dio vuelta para ponerse arriba por 82 a 84.

El final tuvo la cuota de intensidad, juego y nerviosismo. Aunque por momentos los de Bahía supieron manejar el juego, poner su ímpetu e imponerse, el local no negoció su localía, pisó firme y festejó por 106 a 104 para mantener su invicto en casa.

Liga Argentina Central Entrerriano La Unión
Noticias relacionadas
regional amateur: suspenden partido por agresion al arbitro

Regional Amateur: suspenden partido por agresión al árbitro

River ganó en Montevideo.

River Plate le ganó a Millonarios de Colombia en el primer amistoso de la temporada

Rowing ganó en sus dos partidos jugados en el Berduc ante Obras y UVT, ambos de San Juan.

Liga Nacional: un finde casi ideal para los paranaenses

Unión de Crespo ganó de local por la Copa Entre Ríos.

Ganó Unión de Crespo a Peñarol y sigue firme en la Copa Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

Redes sociales: Javier Milei lanzó cuentas oficiales en inglés

Redes sociales: Javier Milei lanzó cuentas oficiales en inglés

La Bersuit vuelve a Santa Fe para celebrar los 25 años de Hijos del Culo

La Bersuit vuelve a Santa Fe para celebrar los 25 años de Hijos del Culo

San Benito: un hombre fue detenido en contexto de violencia de género

San Benito: un hombre fue detenido en contexto de violencia de género

Ultimo Momento
Redes sociales: Javier Milei lanzó cuentas oficiales en inglés

Redes sociales: Javier Milei lanzó cuentas oficiales en inglés

La Bersuit vuelve a Santa Fe para celebrar los 25 años de Hijos del Culo

La Bersuit vuelve a Santa Fe para celebrar los 25 años de Hijos del Culo

San Benito: un hombre fue detenido en contexto de violencia de género

San Benito: un hombre fue detenido en contexto de violencia de género

Paraná: arrestos por robos, incumplimiento de prisión domiciliaria y violencia de género

Paraná: arrestos por robos, incumplimiento de prisión domiciliaria y violencia de género

Paraná: preso con arresto domiciliario no estaba en su casa porque salió a pagar cuentas

Paraná: preso con arresto domiciliario no estaba en su casa porque salió a "pagar cuentas"

Policiales
San Benito: un hombre fue detenido en contexto de violencia de género

San Benito: un hombre fue detenido en contexto de violencia de género

Paraná: arrestos por robos, incumplimiento de prisión domiciliaria y violencia de género

Paraná: arrestos por robos, incumplimiento de prisión domiciliaria y violencia de género

Paraná: preso con arresto domiciliario no estaba en su casa porque salió a pagar cuentas

Paraná: preso con arresto domiciliario no estaba en su casa porque salió a "pagar cuentas"

Gualeguaychú: se registraron tres siniestros viales en pocas horas en la ruta nacional 14

Gualeguaychú: se registraron tres siniestros viales en pocas horas en la ruta nacional 14

Ruta 39: un auto chocó contra el guardarrail y se incendió por completo

Ruta 39: un auto chocó contra el guardarrail y se incendió por completo

Ovación
Regional Amateur: suspenden partido por agresión al árbitro

Regional Amateur: suspenden partido por agresión al árbitro

Liga Argentina: triunfos de Central Entrerriano y La Unión

Liga Argentina: triunfos de Central Entrerriano y La Unión

River Plate le ganó a Millonarios de Colombia en el primer amistoso de la temporada

River Plate le ganó a Millonarios de Colombia en el primer amistoso de la temporada

Liga Nacional: un finde casi ideal para los paranaenses

Liga Nacional: un finde casi ideal para los paranaenses

La cooperadora del Hospital Penna de Bahía le reclama a la AFA 108 millones de pesos del amistoso benéfico

La cooperadora del Hospital Penna de Bahía le reclama a la AFA 108 millones de pesos del amistoso benéfico

La provincia
De Ushuaia a Alaska, la aventura de una pareja que pasó por Paraná antes de salir a la ruta

De Ushuaia a Alaska, la aventura de una pareja que pasó por Paraná antes de salir a la ruta

Tatuaje: Tendencias, costos y cuidados esenciales en el mundo del arte en la piel

Tatuaje: Tendencias, costos y cuidados esenciales en el mundo del arte en la piel

Una multitud en Villa Urquiza para disfrutar de la Fiesta de la Playa

Una multitud en Villa Urquiza para disfrutar de la Fiesta de la Playa

Concepción del Uruguay: imprudentes caminan sobre la muralla cubierta por el río

Concepción del Uruguay: imprudentes caminan sobre la muralla cubierta por el río

Entre Ríos: el 16% de los adolescentes participó alguna vez en apuestas online

Entre Ríos: el 16% de los adolescentes participó alguna vez en apuestas online

Dejanos tu comentario