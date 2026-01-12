Liga Argentina: triunfos de Central Entrerriano y La Unión

Central Entrerriano de Gualeguaychú y La Unión de Colón ratificaron su gran presente en la Liga Argentina al celebrar su segunda victoria en el año.

Central Entrerriano de Gualeguaychú y La Unión de Colón prolongaron su buen andar en la Liga Argentina de Básquet. El Rojinegro venció a Pergamino Básquet por 73 a 53 en un juego disputado en el estadio José María Bértora. El Rojo superó como local a Villa Mitre de Bahía Blanca por 106 a 104.

El próximo viernes se cruzarán en el estadio Carlos Delasoie, donde animarán el primer duelo provincial en el 2026.

El desarrollo de la victoria de Central Entrerriano

En la primera mitad del partido disputado en el estadio José María Bértora reinó la paridad. El resultado fue muy parejo a raíz de las defensas sólidas. En este punto los protagonistas lastimaron a través de los tiros libres y los lanzamientos externos. Dentro de este desarrollo el Rojinegro se fue al descanso con una ventaja mínima de dos puntos.

Pergamino Básquet achicó esa mínima diferencia luego del descanso, liderando por unos minutos el partido. Pero el local no lo dejó tomar vuelo y ajustó pequeños detalles en su defensa, presionando más sobre el ataque de la visita y logrando robos clave para elevar el tablero a su favor.

Aun así, los bonaerenses dejaron todo hasta el final, de la mano de Emanual Shepherd, su jugador destacado de la noche, con 22 de valoración, 12 puntos, 13 rebotes, 3 asistencias, 1 tapón y 1 recuperación.

Central tomó vuelo en el cierre, encontrando sus puntos con Lautaro Pividori a la cabeza, acompañado por Cristian Pérez, Marcos Panozzo, Juan Siboldi y Benjamín Lado. La juventud se apropió de la cancha local y culminó el partido con 20 puntos de diferencia. Sin lugar a dudas, el jugador de la noche fue el santafesino Aquiles Montani Wortzel, con 21 de valoración, 20 puntos, 5 rebotes y 1 tapón.

El triunfo de La Unión de Colón

La Unión de Colón celebró su segunda victoria en el año. El Rojo, que venía de superar 93 a 66 a Pergamino Básquet, venció ajustadamente como local a Villa Mitre de Bahía Blanca por 106 a 104. En el local, Matías Caire aportó 21 puntos, mientras que en la visita se lució Ignacio Alem con 30 puntos y 12 rebotes.

El Rojo no dejó dudas en el comienzo del partido, y se impuso en el primer periodo por 38 a 21. Villa Mitre errático, sin encontrarse con su juego, aprovechó los errores del local para sumar pero sin muchas respuestas en sus intentos de jugadas colectivas.

En el segundo cuarto se mostraron un poco más parejos, los de Ginobili aprovecharon su buen momento para sumar, pero los colonenses con la diferencia marcada, siguieron convirtiendo y manteniéndose arriba para irse al descanso con triunfo parcial por 64 a 48.

La Union Liga Argentina La Unión comenzó su camino en la Liga Argentina en el 2026 con dos triunfos en serie. Prensa La Unión de Colón

A la vuelta del entretiempo, Villa Mitre ingresó encendido, efectivo desde el perímetro y sin dudar, empezó a marcar el ritmo frente a un relajado anfitrión que pagó caro el precio de su tranquilidad cuando la visita lo dio vuelta para ponerse arriba por 82 a 84.

El final tuvo la cuota de intensidad, juego y nerviosismo. Aunque por momentos los de Bahía supieron manejar el juego, poner su ímpetu e imponerse, el local no negoció su localía, pisó firme y festejó por 106 a 104 para mantener su invicto en casa.