Las Fuerzas del Cielo desfilaron en el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante

Las Fuerzas del Cielo, agrupación de El Gordo Dan, desfiló en el Festival de Jineteada de Diamante. En redes, LLA destacó el perfil liberal del distrito.

12 de enero 2026 · 20:31hs
En las redes sociales de La Libertad Avanza (LLA) se difundió un video en el que la agrupación Las Fuerzas del Cielo, fundada por Daniel Parisini, conocido como El Gordo Dan, participó con un desfile durante el Festival Nacional de Jineteada y Folclore de la ciudad de Diamante, en la provincia de Entre Ríos.

La publicación, musicalizada con Like a Prayer de Madonna, muestra a un grupo de militantes libertarios portando una bandera bordó y dorada con la imagen de San Miguel y la leyenda: "La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de Las Fuerzas Del Cielo".

LEER MÁS: Diamante sigue a puro folclore y jineteada en una fiesta única

La agrupación de El Gordo Dan participó del Festival de Jineteada y Folclore de Diamante

En el posteo, los organizadores señalaron: "Las Fuerzas Del Cielo dijeron presente en el Festival de Jineteada y Folclore de la ciudad de Diamante, Entre Ríos. Diamante fue el departamento más liberal del país en las últimas elecciones".

Las Fuerzas del Cielo se presentaron públicamente en noviembre de 2024. En ese acto, El Gordo Dan calificó a la organización como el "brazo armado de La Libertad Avanza". La puesta en escena incluyó consignas como "Dios, patria y familia" y una estética con reminiscencias del Imperio Romano, características que identifican a la agrupación oficialista que comanda Santiago Caputo.

