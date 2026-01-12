Uno Entre Rios | Ovación | Sportivo San Salvador

Sportivo San Salvador y BH de Gualeguay se bajaron de la Liga Federal

Sportivo San Salvador y BH oficializaron sus ausencias en la próxima edición de la tercera división del básquet argentino. Ferro había tomado la misma decisión.

12 de enero 2026 · 16:23hs
Sportivo San Salvador es el segundo equipo entrerriano que anunció la renuncia de su plaza. 

Foto: Gentileza/La Liga Federal

Sportivo San Salvador es el segundo equipo entrerriano que anunció la renuncia de su plaza. 

Sportivo San Salvador y BH de Gualeguay oficializaron este lunes su ausencia en la temporada 2026 de la Liga Federal de Básquet. Ambos habían obtenido el derecho de formar parte de la tercer categoría del básquet argentino, pero los elevados costos para competir en el certamen motivaron la renuncia a la plaza.

Con el Celeste y el Verde, son tres los elencos entrerriano que comunicaron su baja en el certamen organizado por la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB). El primer equipo que comunicó su ausencia fue Ferro de San Salvador, último campeón de la Liga Provincial de Básquet, categoría mayores.

El comunicado de Sportivo San Salvador

"La subcomisión de Primera División del Club Sportivo San Salvador informa, que luego de evaluar en profundidad las condiciones necesarias para disputar el Torneo Federal 2026, se ha decidido no participar de la competencia", relata, en el comienzo del comunicado oficial.

Esta decisión fue tomada de manera responsable, considerando principalmente los elevados costos económicos que el club debería afrontar para sostener una participación acorde a los valores y a la estructura institucional que nos caracterízan", argumentan.

"Queremos agradecer nuestro más sincero agradecimiento a todos los jugadores, cuerpo técnico, colaboradores, sponsors y simpatizante que acompañaron, apoyaron y creyeron en este proyecto. SU compromiso y esfuerzo han sido fundamentales y forman parte del crecimiento continuo de nuestra institución", añadió el informe.

El comunicado de BH de Gualeguay

"La Comisión Directiva del Club Atlético BH informa que, tras un profundo y responsable análisis, se ha tomado la decisión de no participar en la edición 2026 de la Liga Federal de Básquet", dieron a conocer la noticia.

"Esta determinación obedece a diversos factores, siendo el aspecto económico el principal. Los elevados costos que implica el certamen —inscripción, apertura de cancha y traslados— representan un esfuerzo significativo para la institución", argumentaron las razones.

"Agradecemos profundamente a todos los socios, simpatizantes, jugadores, familias y sponsosrs que acompañan y apoyan año tras año", acotaron.

Requisitos para competir en la Liga Federal

Para competir en la próxima temporada de la Liga Federal de Básquet los clubes deberán pagar 4 millones de pesos. El nuevo monto tasado por la CABB significa un incremento del 60 por ciento respecto a la pasada temporada que cristalizó los ascensos de Central Entrerriano de Gualeguaychú y Santa Paula, de Gálvez donde el costo fue de 2.500.000 pesos. Mientras que en 2024 el arancel valió 1.000.000 de pesos.

La fecha de vencimiento del pago de arancel es hasta el 23 de enero, por lo cual, los clubes más ajustados a sus presupuestos analizan que determinación tomarán.

Sportivo San Salvador Liga Federal Ferro BH de Gualeguay
