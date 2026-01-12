Tatuaje: Tendencias, costos y cuidados esenciales en el mundo del arte en la piel

Desde el realismo ornamental hasta el tradicional americano, el mapa del tatuaje actual se diversifica en todas las edades

Hace mucho tiempo el tatuaje de de ser un tabú para convertirse en una forma de vida y una expresión de identidad que atraviesa todas las edades. Chalo Ledesma, tatuador de Paraná, comparte una visión integral sobre lo que hoy domina la escena de este arte, desde los estilos más buscados hasta los protocolos necesarios para garantizar un buen resultado.

Para este 2024, las tendencias se centran fuertemente en la autenticidad y el significado personal. Se observa un auge en diseños que honran a la familia, mascotas o seres queridos que ya no están, utilizando desde retratos realistas hasta siluetas minimalistas.

Entre los estilos más destacados se encuentran:

*Blackwork: Una técnica basada exclusivamente en negro que utiliza líneas finas o gruesas y rellenos sólidos.

*Animé y Cómics: Un estilo que ha ganado terreno y es solicitado por personas de todas las edades, desde adolescentes hasta adultos.

•Diseños Orgánicos: Tatuajes que juegan con la anatomía del cuerpo, como plantas o estilos biomecánicos que siguen las curvas naturales de los huesos y músculos.

*Realismo Ornamental: Una combinación de rostros realistas con fondos de mandalas o curvas lineales.

*Tradicional Americano: El estilo clásico de "marinero" con líneas sólidas y una paleta de colores primarios (negro, verde, amarillo y rojo), el cual Ledesma defiende por su durabilidad y estética histórica.

Asimismo, los mini tatuajes o "fine line" siguen siendo los más rentables y populares para quienes buscan detalles sutiles en zonas como el brazo, el tríceps o cerca del codo.

tatuajes tendencias Paraná (4)

Por otro lado, aunque los tatuajes en el rostro son cada vez más visibles, el entrevistado advirtió sobre las complicaciones legales que pueden acarrear, como la necesidad de renovar documentos de identidad o riesgos de deportación en viajes internacionales si el rostro no coincide con la foto oficial.

tatuajes tendencias Paraná (1)

¿Cuánto cuesta tatuarse?

Los precios en el rubro son variables y dependen directamente del diseño, el tamaño y la valoración de cada artista. Actualmente, un mínimo puede arrancar en los 50,000 pesos para un diseño pequeño (aproximadamente de 3x2 centímetros), aunque existe cierta flexibilidad según la complejidad.

Para trabajos de gran envergadura, como una espalda completa o piezas de muchas horas, el costo se maneja frecuentemente por sesiones. Una sesión de varias horas puede rondar los 200.000 pesos, por lo que una pieza terminada en dos sesiones podría alcanzar los 400.000 pesos.

Es fundamental que el cliente sea responsable con la continuidad de estos trabajos, respetando sesiones cada 15 o 20 días para no perder el hilo del diseño.

tatuajes tendencias Paraná (2)

Cuidados críticos: antes y después de la aguja

El éxito de un tatuaje no depende solo de la mano del artista, sino de la conducta del cliente antes y después del procedimiento.

Antes de tatuarse:

• Hidratación y sol: Se recomienda tomar mucha agua y no exponerse al sol los días previos para evitar que la piel esté reseca o lastimada.

• Alcohol: Es crucial no ingerir alcohol antes de la sesión, ya que este diluye la sangre y puede provocar un sangrado excesivo durante el proceso.

Después de tatuarse:

• Higiene y limpieza: Durante los dos primeros días, el tatuaje suele supurar plasma; es vital limpiarlo con frecuencia.

• Hidratación y protección: Una vez que la zona esté seca, se debe aplicar la crema recomendada por el profesional. Posteriormente, es obligatorio el uso de protector solar factor 50 para preservar los colores y la definición.

• Restricciones de verano: Durante los primeros 15 días, está prohibido exponer el tatuaje al sol, al río o a piletas, ya que son factores que dañan gravemente la cicatrización.

Tatuarse es una decisión para toda la vida, y como bien señaló Ledesma, es quizás lo único que realmente nos llevamos con nosotros. Por ello, la elección del diseño y el respeto por los tiempos de curación son tan importantes como el arte mismo.

tatuajes tendencias Paraná (3)

Las momias

La historia del tatuaje se inicia, según los textos, en las momias. La evidencia más antigua de tatuajes en momias se encontró en una perteneciente a la Cultura Chinchorro, en la costa de Chile.

En estas se conservan tatuajes existentes datados en el año 2000 antes de Cristo Este tatuaje consiste en un bigote delgado sobre el labio superior de un hombre adulto. Inclusive, en la misma zona se ha encontrado evidencia arqueológica que datan de hasta 6.000 años de antigüedad que podrían representar herramientas para el tatuaje.

En 1991 se encontró una momia neolítica dentro de un glaciar de los Alpes de Ötztal, con 77 tatuajes en su cuerpo. Esta momia es conocida como el Hombre de

Hielo. Es el cadáver humano con piel más antiguo que se ha encontrado y su antigüedad varía según distintos autores: Cate Lineberry, le calculó unos 5200 años de antigüedad.

Sin embargo, las distintas culturas que utilizaron el tatuaje lo hicieron de distintas maneras; tanto como arte, en el sentido de creación de significados rituales o simbólicos, como ocurría en el Antiguo Egipto, como para marcar o señalar a los criminales, que es el caso de las antiguas Grecia y Roma. Incluso se cree que, por su posición en el Hombre de Hielo, las marcas cumplieron un fin terapéutico, semejante a la acupuntura.

Otras famosas momias antiguas con tatuajes que se han encontrado han sido la momia de Amunet, proveniente del Antiguo Egipto, y la momia está demostrando que la práctica del tatuaje es tan antigua como la historia de la humanidad. Además también se utilizaba en algunas tribus para diferenciarse los unos con los otros.

En 2006, también en la costa norte de Perú, se dio a conocer una momia de hace 1500 años en el Complejo Arqueológico El Brujo: la Dama de Cao, en cuyos brazos y manos aún se conservaban tatuajes de serpientes, arañas, cocodrilos, monos y leopardos. Según creencias religiosas se presume que el origen de este arte en la antigüedad estaba dedicado al culto hacia los muertos, ya que en muchos casos la tinta era en realidad cenizas resultado de una cremación. En la Biblia se mencio na con cierta similitud con esta hipótesis en el libro de Levítico 19:28 en el que se les prohibió este tipo de comportamiento a los israelitas cuando iban camino la tierra prometida