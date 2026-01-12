Paraná: preso con arresto domiciliario no estaba en su casa porque salió a "pagar cuentas"

Personal de la comisaría 6° de Paraná fue una vivienda de Villa 351 a controlar un arresto domiciliario y a los minutos vio al individuo doblar la esquina.

El domingo por la tarde personal de la Comisaría 6° de Paraná realizaba el control de un arresto domiciliario en una vivienda ubicada en la Villa 351. Tras golpear la puerta en varias oportunidades sin recibir respuesta, los agentes observaron al individuo interesado doblando la esquina. El hombre manifestó que había salido para realizar un pago e intentó ingresar rápidamente a su domicilio, pero fue demorado por el personal policial.