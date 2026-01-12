Fiesta Nacional del Mate: en pocos minutos las entradas para ver a Lali se agotaron

En 40 minutos, las entradas para ver a Lali en la Fiesta Nacional del Mate se agotaron. La artista se presentará el 7 de febrero y será la principal atracción.

Lali Espósito se presentará en la Fiesta Nacional del Mate en Paraná el 7 de febrero. El evento organizado por la Municipalidad de Paraná es gratuito, de todas maneras se vendían entradas preferenciales, las que duraron apenas 40 minutos ya que en ese lapso se agotaron.

Los tickets para el show se comercializaron en el sitio www.entradauno.com que, por momentos, se vio saturado debido a la gran cantidad de visitas que recibió la web.

Es de recordar que el costo de la entrada preferencial era de $40.000, aunque por los impuestos se elevó a $48.000.

La fiesta, una cita obligada en el calendario de los espectáculos estivales en el país, será el 6 y 7 de febrero. El evento es gratis y para todo público. Se llevará adelante en la Plaza de las Colectividades, en la zona de la Costanera Baja de la capital entrerriana.