Uno Entre Rios | La Provincia | Fiesta Nacional del Mate

Fiesta Nacional del Mate: en pocos minutos las entradas para ver a Lali se agotaron

En 40 minutos, las entradas para ver a Lali en la Fiesta Nacional del Mate se agotaron. La artista se presentará el 7 de febrero y será la principal atracción.

12 de enero 2026 · 19:27hs
En pocos minutos las entradas para ver a Lali en la Fiesta Nacional del Mate se agotaron.

En pocos minutos las entradas para ver a Lali en la Fiesta Nacional del Mate se agotaron.

Lali Espósito se presentará en la Fiesta Nacional del Mate en Paraná el 7 de febrero. El evento organizado por la Municipalidad de Paraná es gratuito, de todas maneras se vendían entradas preferenciales, las que duraron apenas 40 minutos ya que en ese lapso se agotaron.

LEER MÁS: Fanáticos de distintos puntos del país llegarán a Paraná para ver a Lali en la Fiesta Nacional del Mate

Las entradas para Lali volaron

Los tickets para el show se comercializaron en el sitio www.entradauno.com que, por momentos, se vio saturado debido a la gran cantidad de visitas que recibió la web.

Artistas de diferentes géneros musicales participaron del PreMate, certamen para definir la participación en la 35ª Fiesta Nacional del Mate de Paraná

PreMate Paraná: más de 350 artistas se presentaron en el Teatro 3 de Febrero

Lali Espósito y su antecedente en la ciudad de Paraná en 2016.

Lali Espósito y su antecedente en la ciudad de Paraná en 2016

Es de recordar que el costo de la entrada preferencial era de $40.000, aunque por los impuestos se elevó a $48.000.

La fiesta, una cita obligada en el calendario de los espectáculos estivales en el país, será el 6 y 7 de febrero. El evento es gratis y para todo público. Se llevará adelante en la Plaza de las Colectividades, en la zona de la Costanera Baja de la capital entrerriana.

Fiesta Nacional del Mate Entradas Lali
Noticias relacionadas
Mateando, el paseo comercial en el marco de la 35° Fiesta Nacional del Mate, se llevará adelante desde el 5 al 8 de febrero en Sala Mayo

Mateando: la Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones

Certamen Premate: récord de inscriptos en Paraná

Certamen Premate: récord de inscriptos en Paraná

Las Fuerzas del Cielo desfilaron en el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante.

Las Fuerzas del Cielo desfilaron en el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante

Concordia: La morgue tiene una guardia y nunca queda sola.

Concordia: "La morgue tiene una guardia y nunca queda sola"

Ver comentarios

Lo último

Racing oficializó la llegada de Matko Miljevic

Racing oficializó la llegada de Matko Miljevic

Las Fuerzas del Cielo desfilaron en el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante

Las Fuerzas del Cielo desfilaron en el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante

París FC dio el batacazo y eliminó al PSG de la Copa de Francia

París FC dio el batacazo y eliminó al PSG de la Copa de Francia

Ultimo Momento
Racing oficializó la llegada de Matko Miljevic

Racing oficializó la llegada de Matko Miljevic

Las Fuerzas del Cielo desfilaron en el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante

Las Fuerzas del Cielo desfilaron en el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante

París FC dio el batacazo y eliminó al PSG de la Copa de Francia

París FC dio el batacazo y eliminó al PSG de la Copa de Francia

Fiesta Nacional del Mate: en pocos minutos las entradas para ver a Lali se agotaron

Fiesta Nacional del Mate: en pocos minutos las entradas para ver a Lali se agotaron

Luciano Benavides ganó por tercera vez en el Dakar 2026 y saltó a la cima

Luciano Benavides ganó por tercera vez en el Dakar 2026 y saltó a la cima

Policiales
Paraná: dos detenidos por agredir a un hombre tras la compra de una lancha

Paraná: dos detenidos por agredir a un hombre tras la compra de una lancha

Balazo en la cabeza: máxima preocupación por un hombre herido en barrio Toma Nueva

Balazo en la cabeza: máxima preocupación por un hombre herido en barrio Toma Nueva

San Benito: un hombre fue detenido en contexto de violencia de género

San Benito: un hombre fue detenido en contexto de violencia de género

Paraná: arrestos por robos, incumplimiento de prisión domiciliaria y violencia de género

Paraná: arrestos por robos, incumplimiento de prisión domiciliaria y violencia de género

Paraná: preso con arresto domiciliario no estaba en su casa porque salió a pagar cuentas

Paraná: preso con arresto domiciliario no estaba en su casa porque salió a "pagar cuentas"

Ovación
Sportivo San Salvador y BH de Gualeguay se bajaron de la Liga Federal

Sportivo San Salvador y BH de Gualeguay se bajaron de la Liga Federal

Luciano Benavides ganó por tercera vez en el Dakar 2026 y saltó a la cima

Luciano Benavides ganó por tercera vez en el Dakar 2026 y saltó a la cima

Regional Amateur: suspenden partido por agresión al árbitro

Regional Amateur: suspenden partido por agresión al árbitro

Desde la AFA aseguraron que el dinero para el Hospital Penna fue transferido en tiempo y forma

Desde la AFA aseguraron que el dinero para el Hospital Penna fue transferido "en tiempo y forma"

Racing oficializó la llegada de Matko Miljevic

Racing oficializó la llegada de Matko Miljevic

La provincia
Las Fuerzas del Cielo desfilaron en el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante

Las Fuerzas del Cielo desfilaron en el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante

Fiesta Nacional del Mate: en pocos minutos las entradas para ver a Lali se agotaron

Fiesta Nacional del Mate: en pocos minutos las entradas para ver a Lali se agotaron

Concordia: La morgue tiene una guardia y nunca queda sola

Concordia: "La morgue tiene una guardia y nunca queda sola"

De Ushuaia a Alaska, la aventura de una pareja que pasó por Paraná antes de salir a la ruta

De Ushuaia a Alaska, la aventura de una pareja que pasó por Paraná antes de salir a la ruta

Tatuaje: Tendencias, costos y cuidados esenciales en el mundo del arte en la piel

Tatuaje: Tendencias, costos y cuidados esenciales en el mundo del arte en la piel

Dejanos tu comentario