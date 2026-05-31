Concordia: implementarán sistema de ayuda a docentes debido a conflictos

Se trata de la puesta en funcionamiento de un botón antipánico para establecimientos escolares tras el reclamo por violencia de rectores de Concordia.

Hace apenas una semana atrás 18 rectores de escuelas secundarias de Concordia habían puesto de manifiesto ante las autoridades la preocupación debido a la escalada de violencia entre alumnos de las instituciones educativas. Debido a esto desde el ámbito del municipio tomaron nota y se anunció la implementación de un sistema de “botón antipánico para instituciones educativas”.

Situaciones de peleas entre estudiantes, episodios de amenazas, agresiones y conflictos de convivencia, tanto dentro como fuera de los establecimientos escolares había dejado en estado de alerta a establecimientos escolares de Concordia y la región, quienes pedían la rápida intervención.

“Las situaciones de violencia se acumulan y se agravan”, habían manifestado en la carta enviada y expresaban que no solo debían afrontar situaciones vinculadas no sólo a lo pedagógico, sino también a crisis familiares, problemas de salud mental y contextos de vulnerabilidad social.

aulas.jpg Programa por violencia en escuelas.

La aplicación del botón antipánico

Este dispositivo o aplicación móvil va a permitir que cada institución esté conectada a una central de monitoreo, posibilitando la emisión de alertas inmediatas y la activación rápida de protocolos de intervención ante situaciones de riesgo. Además, el objetivo central pasará por fortalecer las capacidades de prevención y respuesta, la protección integral de estudiantes, docentes y personal educativo, y la articulación directa con Policía, servicios de salud y organismos de asistencia.

Cabe destacar que desde las instituciones escolares también habían puesto de manifiesto que afirman sentirse víctimas de “violencia institucional”. “Nos delegan la gestión de crisis múltiples, familiares, de salud mental y de carencias básicas, pero sin respaldo efectivo de equipos interdisciplinarios, sin asesoramiento legal, sin capacitación en resolución de conflictos y sin presupuesto”, expresaron.

Al mismo tiempo, la puesta en marcha de este programa permitirá que habrá un acompañamiento de capacitación destinadas a directivos y personal autorizado de cada establecimiento, abordando protocolos de actuación y utilización del sistema.

“Sabemos que la violencia social muchas veces ingresa a las escuelas y que los equipos directivos y docentes están enfrentando situaciones cada vez más complejas. Este sistema permitirá mejorar los tiempos de respuesta y acompañar a las instituciones con herramientas tecnológicas y operativas concretas”, señaló Claudio Purgart, subsecretario de Seguridad Ciudadana. Y agregó: “buscamos dar una respuesta concreta a una problemática que hoy preocupa profundamente a toda la comunidad educativa”.

La preocupación por la violencia

En el comunicado emitido la semana anterior los rectores también reclamaban un compromiso urgente de las autoridades educativas y de otros organismos del Estado para fortalecer el acompañamiento a estudiantes y familias, y advirtieron sobre las consecuencias sociales que puede generar la falta de respuestas.

En respuesta, desde el Municipio señalaron además que el programa apunta no sólo a mejorar la capacidad de intervención inmediata, sino también a generar condiciones de mayor tranquilidad y protección para toda la comunidad educativa.

La propuesta plantea la posibilidad de que la incorporación de las instituciones educativas al sistema sea coordinada con la Dirección Departamental de Escuelas y se prevé avanzar progresivamente en la implementación una vez finalizadas las instancias administrativas y operativas correspondientes.

Vale señalar que esta aplicación estará a cargo de la Municipalidad, a través de la Dirección Informática y el uso de esta herramienta tecnológica se prioriza optimizar los mecanismos de protección, monitoreo y respuesta inmediata ante situaciones de emergencia dentro del ámbito escolar.

Según se indica, el monitoreo será de manera permanente y desde el ámbito de las escuelas de Concordia aspiran a que esta medida baje los índices de conflictos escolares, que llevaron a la preocupación en las últimas semanas.