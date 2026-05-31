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SMN: inicia una semana de cielos nublados y bajas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica para este domingo 5 grados de mínima y 18 de máxima. Habrá un aumento de temperaturas hacia el fin de semana

31 de mayo 2026 · 07:37hs
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica para este domingo 5 grados de mínima y 18 de máxima. Habrá un aumento de temperaturas hacia el fin de semana.                   

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica para este domingo 5 grados de mínima y 18 de máxima. Habrá un aumento de temperaturas hacia el fin de semana.                    
SMN: inicia una semana de cielos nublados y bajas temperaturas

Foto: Archivo UNO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico para la semana que inicia cielos nublados y bajas temperaturas, con leve aumento hacia el fin de semana.

Para este domingo las temperaturas promedio se ubicarán entre los 5 grados de mínima y los 18 grados de máxima. Se presentarán neblinas matinales, cielo parcialmente nublado por la tarde y neblinas durante la noche. El viento predominará del sector este.

Este sábado se presenta con neblinas matinales, parcialmente nublado por la tarde y noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 9 y los 19 grados, según el SMN.

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Para este lunes se esperan neblinas durante la madrugada y la mañana, cielo parcialmente nublado durante la tarde y mayormente nublado durante la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 12 y los 17 grados y el viento soplará del sector este.

Para el martes se espera cielo mayormente nublado con temperaturasde entre 8 y 17 grados y viento del sector este, condiciones que se replicarán el resto de la semana.

También al miércoles el cielo permanecerá mayormente nublado durante todo el día, con vientos soplando de sector este y con temperaturas de entre 11 y 17 grados.

Para el jueves las temperaturas promedio se ubicaron entre los 12 y los 22 grados, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del sector este.

El viernes las temperaturas promedio se ubicarán entre los 18 y los 21 grados, el cielo estará mayormente nublado durante todo el día, con vientos soplando del noreste rotando al sector norte.

Para el sábado habrá cielo nublado durante toda la jornada con temperaturas promedio de entre 18 y 20 grados y viento del noreste rotando al norte.

SMN Semana temperaturas Pronóstico extendido
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