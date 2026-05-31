Qué tipo de mate conviene usar para conservar el sabor de la yerba.

Conocé cuáles son las ventajas de cada material y cómo influye cada uno en la experiencia, la durabilidad, la limpieza y el mantenimiento diario.

El mate es mucho más que una infusión en la Argentina. Forma parte de la rutina cotidiana de millones de personas y atraviesa generaciones, costumbres y momentos del día. Sin embargo, detrás de ese hábito tan arraigado existe un detalle que muchas veces pasa desapercibido y que puede modificar por completo la experiencia: el material del recipiente. Aunque todos cumplen la misma función, los mates de calabaza, acero y vidrio ofrecen características diferentes en sabor, mantenimiento, durabilidad y comodidad.

Entre las opciones más tradicionales aparece el mate de calabaza, considerado por muchos como el auténtico compañero de la yerba. Su principal particularidad es que se trata de un material natural y poroso, capaz de absorber parte del sabor de la infusión con el uso. Esa característica hace que, con el paso del tiempo, cada mate adquiera una identidad propia y ofrezca una experiencia más intensa y personalizada.

Yerba mate (2).jpeg Hallazgos científicos de Bernardo Houssay y la yerba mate.

Sabor tradicional

Quienes eligen la calabaza suelen destacar el sabor tradicional que aporta y la sensación artesanal que conserva. Además, suele ser liviano y cómodo para el uso diario. Sin embargo, también requiere mayores cuidados que otros materiales. Antes de utilizarlo por primera vez necesita un proceso de curado para evitar sabores amargos o deterioro prematuro. Luego de cada uso, es indispensable vaciarlo, limpiarlo correctamente y dejarlo secar para evitar la aparición de hongos o humedad en el interior. Esa necesidad de mantenimiento constante hace que algunos usuarios prefieran alternativas más prácticas.

En ese contexto, el mate de acero inoxidable ganó terreno en los últimos años por su practicidad y resistencia. A diferencia de la calabaza, no absorbe sabores ni olores, por lo que el gusto de la yerba se mantiene estable con el paso del tiempo. Su estructura firme y durable también lo convierte en una opción muy utilizada para el día a día, especialmente entre quienes buscan un recipiente fácil de transportar y sencillo de mantener.

Otra de sus ventajas es que no requiere curado previo y puede lavarse rápidamente sin mayores cuidados. Además, resiste golpes y tiene una vida útil prolongada. De todos modos, algunos materos consideran que el acero pierde parte del ritual tradicional asociado al mate. En ciertos modelos, el exterior puede calentarse demasiado y la experiencia puede resultar menos cálida o artesanal que la de una calabaza.

Mate de vidrio

El mate de vidrio

Por su parte, el mate de vidrio aparece como una alternativa vinculada principalmente a la higiene y a la conservación del sabor original de la yerba. Al igual que el acero, no absorbe humedad, olores ni restos de sabor, lo que permite que cada cebada conserve las características propias de la infusión. Esa condición lo convierte en una de las opciones preferidas por quienes priorizan la limpieza y buscan evitar alteraciones en el gusto.

Además, el vidrio no necesita curado y puede limpiarse con facilidad después de cada uso. Sin embargo, presenta una desventaja evidente frente a otros materiales: su fragilidad. Los golpes o caídas pueden dañarlo con facilidad, por lo que muchas personas lo consideran menos práctico para transportar o utilizar fuera del hogar. También existen modelos que transmiten más rápidamente la temperatura hacia el exterior.

Mate con cositas.jpg

A la hora de elegir, no existe una respuesta única. Todo depende de las prioridades de cada persona. El mate de calabaza mantiene el espíritu más tradicional y ofrece un sabor que evoluciona con el uso, aunque exige dedicación y cuidados permanentes. El acero inoxidable aporta practicidad, resistencia y durabilidad, ideal para quienes buscan comodidad cotidiana. El vidrio, en cambio, se destaca por conservar intacto el sabor de la yerba y facilitar la limpieza.

En definitiva, para quienes priorizan el sabor original de la infusión, el mate de vidrio suele aparecer como la mejor alternativa. El acero inoxidable también garantiza neutralidad y practicidad, mientras que la calabaza continúa siendo la favorita de quienes valoran la tradición y el ritual clásico de compartir unos mates.