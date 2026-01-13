Uno Entre Rios | Ovación | Rocamora

Rocamora celebró su primera victoria en el año

Tomás de Rocamora superó como local a Villa Mitre de Bahía Blanca 83 a 75 por la Liga Argentina, Conferencia Sur. El viernes visitará a Provincial de Rosario.

13 de enero 2026 · 09:54hs
Gendry Correa fue la figura de la victoria de Tomás de Rocamora ante Villa Mitre de Bahía Blanca.

Prensa Tomás de Rocamora

Gendry Correa fue la figura de la victoria de Tomás de Rocamora ante Villa Mitre de Bahía Blanca.

En su segunda presentación en el año Tomás de Rocamora celebró su primer triunfo en el 2026. El Rojo derrotó este lunes 83 a 75 a Villa Mitre de Bahía Blanca en un encuentro disputado en el estadio Julio César Paccagnella, por la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur.

El venezolano Gendry Correa fue uno de los mejores del dueño de casa con 18 puntos y 4 rebotes, mientras que Valentino Occhi terminó con 14 y 7 respectivamente. Juan ignacio Fernández se llevó la valoración más alta con 10 unidades, 6 rebotes y 5 asistencias. En la visita, Federico Harina logró un doble-doble 11 puntos y 11 tableros, además 5 pases gol.

Rocamora repitió errores y se quedó con las manos vacías.

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Regatas obtuvo deportivamente el derecho de competir en la Liga Federal 2026. Se bajó del certamen nacional por cuestiones económicas. 

Regatas Uruguay se suma a la lista de bajas para la Liga Federal

Con esta victoria, la cuarta en la temporada, Rocamora se mantiene en el penúltimo escalón de las posiciones, superando únicamente en el escalafón a Deportivo Norte de Armstrong. Villa Mitre, por su parte, se encuentra 15° con un récord de cuatro triunfos y 9 derrotas.

Rocamora, con lo justo

En un juego que pareció tener controlado en el primer tiempo Rocamora terminó cerrándolo con lo justo más allá de los ocho puntos finales de diferencia. En el primer tiempo hubo mucha sincronía en el equipo de Juan Amato para irse arriba 25-10 con Franco Maeso y Maximiliano Acevedo lastimando mucho en la pintura y aprovechando que su rival venía de jugar el domingo por la noche en Colón.

En el segundo tramo el local siguió bien, fue ampliando la diferencia de a poco ante un elenco bahiense al que le costó bastante anotar. Un gran pasaje de Valentino Occhi fue suficiente para que el Rojo se siga despegando y cierre la primera mitad 43-27. Hasta ahí el mejor de la visita fue Ignacio Alem con siete puntos.

Al regreso de vestuarios se armó otro partido, a puro triple. Lo inició Fede Harina con triple más bonus convertido, y después continuaron bombazos de Correa, Occhi y dos de Alejo Blanco. El partido quedó 51-45 aunque Rocamora se volvió a recuperar con triple de Correa y quedó adelante 60-49.

Villa Mitre, que no pudo contar con Franco Pennacchiotti por lesión, quemó las naves en el último cuarto y desde el manejo de Fabián Sahdi y el goleo de Julián Lorca en la pintura puso en aprietos al local. En el momento más caliente de la noche el trámite quedó 60-59.

Rocamora no perdió la brújula, logró seguir adelante y en un contexto en el que ambos ingresaron a los últimos dos minutos y medio en penalización fue el local el que salió airoso. Las idas a la línea de Tomás Losada y Correa fueron decisivas para cerrar el juego.

Próximo juego del Rojo en la Liga Argentina

Tomás de Rocamora volverá a escena el próximo viernes cuando visite a Provincial de Rosario. Después de este juego el Rojo disputará dos juegos en condición de local. El 20 de enero recibirá a La Unión de Colón. El 28 enfrentará a Deportivo Norte, rival directo en la pelea por la permanencia.

Rocamora Liga Argentina de Básquet Villa Mitre Rojo
