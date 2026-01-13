La Fiesta Nacional del Mate avanza con una fuerte expectativa del público y nueva etapa de venta

Uno Entre Rios | Escenario | Fiesta Nacional del Mate

La Fiesta Nacional del Mate continúa generando una marcada expectativa de cara a su próxima edición, que se realizará los días 6 y 7 de febrero en Paraná

13 de enero 2026 · 13:19hs
La Fiesta Nacional del Mate continúa generando una marcada expectativa de cara a su próxima edición, que se realizará los días 6 y 7 de febrero en Paraná, con una programación que vuelve a combinar música, cultura y tradición.

La respuesta del público en la primera instancia de venta de ubicaciones preferenciales marcó el interés por el evento y anticipa una convocatoria multitudinaria. Este sector, ubicado junto al escenario, ofrece una experiencia diferencial con servicios exclusivos y cercanía con los artistas, en el marco de una fiesta que mantiene el acceso general libre y gratuito.

El Premate reunió a más de 100 artistas y definió finalistas en Maciá

La programación incluye dos jornadas con propuestas musicales de alcance nacional. El viernes 6 de febrero tendrá como número central a Los Nocheros, mientras que el sábado 7 de febrero se presentará Lali Espósito, en uno de los shows más esperados del calendario cultural del verano.

Desde la Municipalidad de Paraná se informó que la preventa realizada correspondió a una primera etapa y que en los próximos días se habilitarán nuevas instancias de venta de ubicaciones preferenciales, que serán comunicadas a través de los canales oficiales.

La Fiesta Nacional del Mate se consolida, año tras año, como uno de los eventos más convocantes de la ciudad, con una propuesta que trasciende los escenarios y pone en valor una de las tradiciones más representativas de la identidad local, convocando a públicos diversos y de distintas localidades.

