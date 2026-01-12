Grave accidente con un colectivo en el microcentro de Paraná: un pasajero de 77 años lucha por su vida

El accidente se produjo sobre calle España, entre Pellegrini e Italia, donde un hombre de 77 años resultó gravemente herido. El chofer fue demorado.

Un nuevo y grave accidente de tránsito se registró en la tarde de este lunes en la ciudad de Paraná y tuvo como protagonista a una unidad del transporte urbano de pasajeros. El hecho ocurrió en pleno microcentro, sobre calle España, entre Pellegrini e Italia, donde un hombre de 77 años resultó gravemente herido tras caer de un colectivo de la Línea G al momento de descender en una parada.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se produjo cuando varios pasajeros descendían de la unidad por la puerta trasera . El último de ellos fue un adulto mayor, identificado como Ricardo Centurión , domiciliado en la capital entrerriana. De acuerdo a los primeros testimonios recabados en el lugar, cuando el hombre aún no había logrado apoyar completamente ambos pies sobre la vereda, el colectivo habría retomado la marcha , provocando que el pasajero perdiera el equilibrio y cayera violentamente al pavimento.

Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió lesiones de extrema gravedad y debió ser asistido de urgencia por personal sanitario. Una ambulancia lo trasladó de inmediato a un centro asistencial, donde ingresó inconsciente y en estado crítico.

Desde el ámbito médico se brindó un parte oficial que da cuenta de la complejidad del cuadro. El paciente presenta fractura de cadera, fractura de fémur izquierdo y una fractura intercostal, esta última con complicaciones severas, ya que le provocó un hemoneumotórax. Al cierre de esta edición, Centurión permanece sedado, entubado y estabilizado, aunque su pronóstico es reservado. Asimismo, se aguardaba la realización de una tomografía para determinar si existe algún tipo de lesión craneal producto del golpe.

En el lugar del accidente trabajó personal policial y de tránsito, que procedió a realizar las actuaciones correspondientes y a recabar testimonios de testigos presenciales. Además, se informó que el conductor del colectivo de la Línea G fue demorado y posteriormente derivado a la Alcaidía de Tribunales, quedando a disposición de la Justicia mientras se avanza en la investigación para establecer las responsabilidades del hecho.

El caso generó conmoción entre los transeúntes y vecinos de la zona, ya que ocurrió en un sector muy concurrido del microcentro paranaense y en un horario de importante circulación peatonal y vehicular.