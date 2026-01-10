Uno Entre Rios | Policiales | Niño

Incendio accidental en Colón: un niño sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo

Un niño de 12 años sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo tras un incendio en Colón. Fue derivado en estado grave al Hospital Austral de Pilar.

10 de enero 2026 · 14:38hs
Un niño de 12 años ingresó al Hospital San Benjamín de la ciudad de Colón con quemaduras de gravedad, como consecuencia de un incendio registrado en un complejo ubicado en las inmediaciones de las calles Saavedra Lamas y Ñandubay.

Según el testimonio de su padre, el foco ígneo se habría iniciado en el sector del lavadero, por causas que aún se encuentran bajo investigación. El menor sufrió quemaduras en aproximadamente el 40% de su cuerpo, por lo que su estado es grave.

De acuerdo a lo informado a Mercurio Noticias, debido a la severidad de las lesiones, el niño fue derivado al Hospital Universitario Austral, en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires, donde recibe atención médica especializada.

La Fiscalía de turno dispuso la realización de las diligencias correspondientes y la intervención de personal técnico para determinar las circunstancias del hecho. Tras las primeras pericias efectuadas durante la madrugada de este sábado, se estableció de manera preliminar que el incendio habría sido de carácter accidental y que el menor habría estado manipulando material inflamable.

