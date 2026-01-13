Uno Entre Rios | La Provincia | Obras

Media calzada reducida por obras en Avenida Almafuerte y López Jordan

El tránsito se ve reducido media calzada en la zona de Avenida Almafuerte por obras pertenecientes a Obras Sanitarias.

13 de enero 2026 · 12:30hs
Media calzada reducida por obras en Avenida Almafuerte y López Jordan

Media calzada reducida por obras en Avenida Almafuerte y López Jordan
Media calzada reducida por obras en Avenida Almafuerte y López Jordan

Media calzada reducida por obras en Avenida Almafuerte y López Jordan

Actualmente se encuentra reducida media calzada de Avenida Almafuerte por obras. Se llevan a cabo tareas de arreglos y mantenimientos desde el área de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Paraná.

obras avenida almafuerte

LEER MÁS: Emergencia en obra pública: piden continuar trabajos paralizados

El tránsito se ve demorado a raíz de la reducción de la calzada sobre Avenida Almafuerte, en la intersección con López Jordán. Obras Sanitarias trabaja en el lugar.

Concepción del Uruguay: completan tareas de bacheo en la zona de La Terminal

Concepción del Uruguay: completan tareas de bacheo en la zona de La Terminal

Rogelio Frigerio elogió a Javier Milei por la puesta en marcha de las obras en rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos. 

Rogelio Frigerio elogió a Javier Milei por la puesta en marcha de obras en rutas entrerrianas

avenida almafuerte y lopez jordan
Obras Avenida Almafuerte
Noticias relacionadas
Un médico de Gualeguaychú, suspendido e investigado por publicaciones antisemitas.

Un médico de Gualeguaychú, suspendido e investigado por publicaciones antisemitas

Se concretó en el hospital San Martín de Paraná la primera donación de órganos del año

Se concretó en el hospital San Martín de Paraná la primera donación de órganos del año

El Premate definió finalistas en Maciá

El Premate reunió a más de 100 artistas y definió finalistas en Maciá

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio hizo un balance de su gestión. Para el 2026 se compromete con la obra pública, mejores servicios, infraestructura y contratos 

Rogelio Frigerio trazó lineamientos para 2026

Ver comentarios

Lo último

La inflación subió 2,8% en diciembre y 2025 cerró en 31,5%

La inflación subió 2,8% en diciembre y 2025 cerró en 31,5%

Un médico de Gualeguaychú, suspendido e investigado por publicaciones antisemitas

Un médico de Gualeguaychú, suspendido e investigado por publicaciones antisemitas

A 24 años de la desaparición de la familia Gill: una causa que se reactivó, sin respuestas

A 24 años de la desaparición de la familia Gill: una causa que se reactivó, sin respuestas

Ultimo Momento
La inflación subió 2,8% en diciembre y 2025 cerró en 31,5%

La inflación subió 2,8% en diciembre y 2025 cerró en 31,5%

Un médico de Gualeguaychú, suspendido e investigado por publicaciones antisemitas

Un médico de Gualeguaychú, suspendido e investigado por publicaciones antisemitas

A 24 años de la desaparición de la familia Gill: una causa que se reactivó, sin respuestas

A 24 años de la desaparición de la familia Gill: una causa que se reactivó, sin respuestas

La depresión puede afectar al 5% de los adolescentes

La depresión puede afectar al 5% de los adolescentes

Se concretó en el hospital San Martín de Paraná la primera donación de órganos del año

Se concretó en el hospital San Martín de Paraná la primera donación de órganos del año

Policiales
A 24 años de la desaparición de la familia Gill: una causa que se reactivó, sin respuestas

A 24 años de la desaparición de la familia Gill: una causa que se reactivó, sin respuestas

Policía se disparó en el pie dentro de la Municipalidad de Gualeguaychú

Policía se disparó en el pie dentro de la Municipalidad de Gualeguaychú

Paraná: motociclista perdió la vida tras un siniestro vial

Paraná: motociclista perdió la vida tras un siniestro vial

Paraná: murió el pasajero que se había caído al descender de un colectivo

Paraná: murió el pasajero que se había caído al descender de un colectivo

Grave accidente con un colectivo en el microcentro de Paraná: un pasajero de 77 años lucha por su vida

Grave accidente con un colectivo en el microcentro de Paraná: un pasajero de 77 años lucha por su vida

Ovación
Regatas Uruguay se suma a la lista de bajas para la Liga Federal

Regatas Uruguay se suma a la lista de bajas para la Liga Federal

Rocamora celebró su primera victoria en el año

Rocamora celebró su primera victoria en el año

Luciano Benavides ganó por tercera vez en el Dakar 2026 y saltó a la cima

Luciano Benavides ganó por tercera vez en el Dakar 2026 y saltó a la cima

Gesto que quedará para siempre: La Academia de General Galarza recibió un colectivo donado por un exjugador

Gesto que quedará para siempre: La Academia de General Galarza recibió un colectivo donado por un exjugador

Newcastle y Manchester City abren las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra

Newcastle y Manchester City abren las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra

La provincia
Un médico de Gualeguaychú, suspendido e investigado por publicaciones antisemitas

Un médico de Gualeguaychú, suspendido e investigado por publicaciones antisemitas

Se concretó en el hospital San Martín de Paraná la primera donación de órganos del año

Se concretó en el hospital San Martín de Paraná la primera donación de órganos del año

El Premate reunió a más de 100 artistas y definió finalistas en Maciá

El Premate reunió a más de 100 artistas y definió finalistas en Maciá

Rogelio Frigerio trazó lineamientos para 2026

Rogelio Frigerio trazó lineamientos para 2026

Salud Animal comienza los operativos de castración

Salud Animal comienza los operativos de castración

Dejanos tu comentario