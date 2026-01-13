Actualmente se encuentra reducida media calzada de Avenida Almafuerte por obras. Se llevan a cabo tareas de arreglos y mantenimientos desde el área de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Paraná.
Media calzada reducida por obras en Avenida Almafuerte y López Jordan
13 de enero 2026 · 12:30hs
El tránsito se ve demorado a raíz de la reducción de la calzada sobre Avenida Almafuerte, en la intersección con López Jordán. Obras Sanitarias trabaja en el lugar.