Salud Animal comienza los operativos de castración

La Municipalidad de Paraná comienza los operativos de salud animal 2026 en barrios de la ciudad a partir de este miércoles.

13 de enero 2026 · 13:55hs
El área de Salud Animal de la Municipalidad de Paraná comenzará este miércoles con los operativos de castración. Durante enero el quirófano móvil recorrerá cinco puntos de la capital. La atención a las mascotas es gratuita y a demanda de 7.30 a 12.

Del 14 al 16 de enero está en el Parque Gazzano, ubicado en Av. Zanni - Gdor Tibiletti y Herrera; del 20 al 22 de enero en la Vecinal San Agustín, en Plaza Los Olivos - Los Jacarandaes y 1 de Mayo; del 23 y 26 de enero en Barrio Francisco Ramírez, en Gernica y Agüero; del 27 y 28 de enero: Barrio El Perejil, en Av. Ejército y calle 1666; el 29 y 30 de enero en Barrio Los Berros, en Lebensohn y Juan Bautista.

La castración de los animales ayuda a prevenir gestaciones no deseadas, patologías del aparato reproductivo del animal y ayuda a vivir más y en mejores condiciones. Se recuerda y apela a la ciudadanía sobre la importancia de colaborar en el control ético de la sobrepoblación de animales de compañía.

LEER MÁS: La Municipalidad de Paraná realizó miles de castraciones y desparasitaciones en 2025

Requisitos para la atención

Se castran animales caninos o felinos a partir de los 5 a 6 meses de edad. Deben estar en ayunas de 8 horas. Si han tenido cría, lo más conveniente es castrarlos a partir de los 45 a 60 días posteriores al parto. Además, los propietarios deben concurrir con una manta (para cubrirlo post operación) y colaborar con una hoja de afeitar o gillette (no maquinita). Los perros deben ser llevados con correa y con bozal si son agresivos. Los gatos en bolso, mochila, canasta o bolsa de arpillera, a fin de resguardar su seguridad.

