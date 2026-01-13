Salud Animal comienza los operativos de castración

El área de Salud Animal de la Municipalidad de Paraná comenzará este miércoles con los operativos de castración . Durante enero el quirófano móvil recorrerá cinco puntos de la capital. La atención a las mascotas es gratuita y a demanda de 7.30 a 12.

Del 14 al 16 de enero está en el Parque Gazzano, ubicado en Av. Zanni - Gdor Tibiletti y Herrera; del 20 al 22 de enero en la Vecinal San Agustín, en Plaza Los Olivos - Los Jacarandaes y 1 de Mayo; del 23 y 26 de enero en Barrio Francisco Ramírez, en Gernica y Agüero; del 27 y 28 de enero: Barrio El Perejil, en Av. Ejército y calle 1666; el 29 y 30 de enero en Barrio Los Berros, en Lebensohn y Juan Bautista.

La castración de los animales ayuda a prevenir gestaciones no deseadas, patologías del aparato reproductivo del animal y ayuda a vivir más y en mejores condiciones. Se recuerda y apela a la ciudadanía sobre la importancia de colaborar en el control ético de la sobrepoblación de animales de compañía.

Requisitos para la atención

Se castran animales caninos o felinos a partir de los 5 a 6 meses de edad. Deben estar en ayunas de 8 horas. Si han tenido cría, lo más conveniente es castrarlos a partir de los 45 a 60 días posteriores al parto. Además, los propietarios deben concurrir con una manta (para cubrirlo post operación) y colaborar con una hoja de afeitar o gillette (no maquinita). Los perros deben ser llevados con correa y con bozal si son agresivos. Los gatos en bolso, mochila, canasta o bolsa de arpillera, a fin de resguardar su seguridad.