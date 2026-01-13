Concepción del Uruguay: completan tareas de bacheo en la zona de La Terminal

Como parte del mantenimiento de calles en Concepción del Uruguay , este lunes y martes se trabajó en el rellenado de nuevos baches, tras haberse realizado los correspondientes trabajos de corte, preparación y señalización. Fue en inmediaciones de calle Suipacha y Rosario, en la zona de barrio Los Tanques.

Por otra parte, mientras se encontraban trabajando en otro de los bacheos previstos, en Rivadavia y Lucilo López, se encontró un socavón de importantes dimensiones, por lo que se canalizaron los trabajos a esa esquina, que va a requerir un trabajo de otra envergadura.

BACHEO CONCEPCION DEL URUGUAY

Más trabajos de bacheo

También continúa el cronograma de tareas en la traza vial mediante el acondicionamiento de calles de tierra y la toma de juntas en calles pavimentadas. Esta semana se estuvo trabajando en las toma de juntas de calle 8 de Junio, entre Reibel y Scelzi, y entre Scelzi y Bulevar Los Constituyentes, por lo que el tránsito se vio afectado en ese sector.

Este fin de semana además se constató la rotura de la nueva reja colocada en Los Constituyentes y Belgrano, en la esquina del Multieventos. Se trata de una reja nueva y de importantes dimensiones, por lo que se considera que fue averiada por un transporte de mucho peso. Fue señalizada de manera preventiva, hasta tanto pueda ser reemplazada, pero se pide precaución al circular por allí.

Por otra parte, el Departamento de Obras Sanitarias se encontraba ayer trabajando en dos puntos de la ciudad: por un lado en el reemplazo de la bomba cloacal ubicada en Barrio Mosconi, y también en el arreglo del caño madre de agua para el sector 4 de Banco Pelay (tanque de hormigón).

Registro actualizado

Se recuerda a todos los vecinos de nuestra ciudad que el registro de las obras en ejecución y finalizadas se pueden seguir en la página web del Municipio a través del link https://www.cdeluruguay.gob.ar/plan-de-obras-y-servicios Allí se publica el estado de situación de algunas de las actividades del Plan de Obras y Servicios Públicos, tales como Bacheo; Recambio de Luminarias; reparaciones de Calles de Tierra, Erradicación de Minibasurales, Toma de Juntas, Cloacas y desobstrucción, Desagües Pluviales y reparaciones de pérdida de agua, entre otros.