Colón convoca a dos jornadas de movilización en defensa del Río Uruguay

Colón informa a la comunidad que durante el fin de semana se desarrollarán dos jornadas de movilización ciudadana en defensa del Río Uruguay.

Las convocatorias incluyen una marcha y una caravana, con recorridos y horarios definidos, invitando a la comunidad a participar de manera pacífica, responsable y organizada. Colón prepara dos actividades durante el fin de semana en defensa del Río Uruguay con eje central en el desarrollo ambiental.

La Municipalidad de Colón informa a la comunidad que durante el fin de semana se desarrollarán dos jornadas de movilización ciudadana en defensa del Río Uruguay, un recurso natural compartido con la ciudad de Paysandú y eje central del desarrollo ambiental, social y turístico de toda la región.

Las actividades se enmarcan en el contexto de la creciente preocupación generada por el proyecto de instalación de una megaplanta industrial de combustibles sintéticos frente a las costas de Colón, en la margen uruguaya del río, y buscan fortalecer la concientización ambiental, la participación ciudadana y el acompañamiento a las gestiones institucionales que se vienen realizando.

El Municipio acompaña estas instancias como espacios de expresión democrática y compromiso colectivo con la defensa del ambiente y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.

Un río compartido, una responsabilidad común

El Río Uruguay no sólo representa un límite geográfico, sino un ecosistema compartido por dos países y múltiples comunidades que dependen de su preservación. Su biodiversidad, su valor paisajístico y su rol en la actividad turística y productiva lo convierten en un patrimonio estratégico para Colón y toda la microrregión.

En este sentido, la posible localización de un emprendimiento industrial de gran escala a escasos kilómetros del ejido urbano de Colón ha generado inquietudes vinculadas al uso intensivo del agua del río, al impacto paisajístico, ambiental y socioeconómico, y a la compatibilidad de este tipo de proyectos con un modelo de desarrollo basado en el turismo, la naturaleza y el bienestar comunitario.

Antecedentes y aprendizaje regional

Desde el Municipio se ha remarcado la importancia de aprender de experiencias pasadas en la cuenca del río Uruguay, como el conflicto generado por la instalación de la pastera Botnia, que dejó consecuencias sociales y diplomáticas prolongadas. En ese marco, se sostiene la necesidad de anticiparse, promover el diálogo binacional y exigir estudios ambientales rigurosos y decisiones responsables.

La Municipalidad de Colón ha llevado adelante gestiones ante organismos provinciales, nacionales y binacionales, impulsando estudios técnicos, líneas de base ambiental y propuestas de relocalización del proyecto, con el objetivo de proteger el río y el desarrollo preexistente de la ciudad.

Cronograma de actividades

Sábado 10 de enero

Salida: Rotonda Bajo Termas

Destino: Plaza Washington

Convocatoria: 19.

Domingo 11 de enero

Salida: Plaza Washington

Actividad: Caravana al Puente Internacional

Convocatoria: 18.

Participación ciudadana y convivencia

Las jornadas se desarrollarán como manifestaciones pacíficas, abiertas a toda la comunidad. Desde el Municipio se solicita a quienes participen que lo hagan de manera ordenada, respetando las indicaciones que se dispongan durante los recorridos y priorizando la seguridad vial, la convivencia y el cuidado del espacio público.

Información y continuidad

La Municipalidad de Colón continuará informando a través de sus canales oficiales sobre las acciones vinculadas a la defensa del Río Uruguay, las instancias de participación ciudadana y las gestiones institucionales que se desarrollan en defensa del ambiente y del desarrollo sostenible de la ciudad.