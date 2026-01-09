Uno Entre Rios | La Provincia | Colón

Colón convoca a dos jornadas de movilización en defensa del Río Uruguay

Colón informa a la comunidad que durante el fin de semana se desarrollarán dos jornadas de movilización ciudadana en defensa del Río Uruguay.

9 de enero 2026 · 14:54hs
Colón convoca a dos jornadas de movilización en defensa del Río Uruguay

Colón convoca a dos jornadas de movilización en defensa del Río Uruguay

Las convocatorias incluyen una marcha y una caravana, con recorridos y horarios definidos, invitando a la comunidad a participar de manera pacífica, responsable y organizada. Colón prepara dos actividades durante el fin de semana en defensa del Río Uruguay con eje central en el desarrollo ambiental.

La Municipalidad de Colón informa a la comunidad que durante el fin de semana se desarrollarán dos jornadas de movilización ciudadana en defensa del Río Uruguay, un recurso natural compartido con la ciudad de Paysandú y eje central del desarrollo ambiental, social y turístico de toda la región.

Colón se prepara para vivir los Tradicionales Corsos Colonenses

Colón se prepara para vivir los Tradicionales Corsos Colonenses

Solicitan explicaciones sobre las maniobras que realizan desde la Represa de Salto Grande.

Intendentes de la costa del Uruguay preocupados por las playas

Las actividades se enmarcan en el contexto de la creciente preocupación generada por el proyecto de instalación de una megaplanta industrial de combustibles sintéticos frente a las costas de Colón, en la margen uruguaya del río, y buscan fortalecer la concientización ambiental, la participación ciudadana y el acompañamiento a las gestiones institucionales que se vienen realizando.

El Municipio acompaña estas instancias como espacios de expresión democrática y compromiso colectivo con la defensa del ambiente y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.

Río Uruguay colon.jpg

Un río compartido, una responsabilidad común

El Río Uruguay no sólo representa un límite geográfico, sino un ecosistema compartido por dos países y múltiples comunidades que dependen de su preservación. Su biodiversidad, su valor paisajístico y su rol en la actividad turística y productiva lo convierten en un patrimonio estratégico para Colón y toda la microrregión.

En este sentido, la posible localización de un emprendimiento industrial de gran escala a escasos kilómetros del ejido urbano de Colón ha generado inquietudes vinculadas al uso intensivo del agua del río, al impacto paisajístico, ambiental y socioeconómico, y a la compatibilidad de este tipo de proyectos con un modelo de desarrollo basado en el turismo, la naturaleza y el bienestar comunitario.

Antecedentes y aprendizaje regional

Desde el Municipio se ha remarcado la importancia de aprender de experiencias pasadas en la cuenca del río Uruguay, como el conflicto generado por la instalación de la pastera Botnia, que dejó consecuencias sociales y diplomáticas prolongadas. En ese marco, se sostiene la necesidad de anticiparse, promover el diálogo binacional y exigir estudios ambientales rigurosos y decisiones responsables.

La Municipalidad de Colón ha llevado adelante gestiones ante organismos provinciales, nacionales y binacionales, impulsando estudios técnicos, líneas de base ambiental y propuestas de relocalización del proyecto, con el objetivo de proteger el río y el desarrollo preexistente de la ciudad.

LEER MÁS: Colón: piden que Uruguay relocalice una planta de hidrógeno verde

Cronograma de actividades

Sábado 10 de enero

Salida: Rotonda Bajo Termas

Destino: Plaza Washington

Convocatoria: 19.

Domingo 11 de enero

Salida: Plaza Washington

Actividad: Caravana al Puente Internacional

Convocatoria: 18.

Participación ciudadana y convivencia

Las jornadas se desarrollarán como manifestaciones pacíficas, abiertas a toda la comunidad. Desde el Municipio se solicita a quienes participen que lo hagan de manera ordenada, respetando las indicaciones que se dispongan durante los recorridos y priorizando la seguridad vial, la convivencia y el cuidado del espacio público.

Información y continuidad

La Municipalidad de Colón continuará informando a través de sus canales oficiales sobre las acciones vinculadas a la defensa del Río Uruguay, las instancias de participación ciudadana y las gestiones institucionales que se desarrollan en defensa del ambiente y del desarrollo sostenible de la ciudad.

Colón Río Uruguay Cronograma
Noticias relacionadas
En los últimos días subió el caudal tras la crecida en las cuencas inmediatas de la represa.

Sube el río Uruguay y hay incertidumbre por las playas

El Roña Castro en la playa de Colón.

Jorge Locomotora Castro estuvo en las playas de Colón

El Campeonato Entrerriano empezará el 21 y 22 de febrero, en Paraná.

Se conoció el calendario para el Campeonato Entrerriano 2026

El Maratón es un clásico para la ciudad de Colón.

Abrieron las inscripciones para el Maratón de la Artesanía 2026 en Colón

Ver comentarios

Lo último

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Rogelio Frigerio elogió a Javier Milei por la puesta en marcha de obras en rutas entrerrianas

Rogelio Frigerio elogió a Javier Milei por la puesta en marcha de obras en rutas entrerrianas

Ultimo Momento
Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Rogelio Frigerio elogió a Javier Milei por la puesta en marcha de obras en rutas entrerrianas

Rogelio Frigerio elogió a Javier Milei por la puesta en marcha de obras en rutas entrerrianas

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca

Fuerte reclamo en Concordia por cesantía en la Municipalidad

Fuerte reclamo en Concordia por cesantía en la Municipalidad

Policiales
Pelea callejera entre un conductor e inspectores de Tránsito en La Paz

Pelea callejera entre un conductor e inspectores de Tránsito en La Paz

Me mataron en vida: el doloroso testimonio de la madre de Facundo Bracamonte

"Me mataron en vida": el doloroso testimonio de la madre de Facundo Bracamonte

Piden Justicia para Katherine Alva y Facundo Braccamonte

Piden Justicia para Katherine Alva y Facundo Braccamonte

Secuestraron mercadería sin documentación en el Puesto del Túnel Subfluvial

Secuestraron mercadería sin documentación en el Puesto del Túnel Subfluvial

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Ovación
Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

La Liga Profesional lanzó su rediseño institucional con la silueta del hincha como símbolo

La Liga Profesional lanzó su rediseño institucional con la silueta del hincha como símbolo

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca

La provincia
Fuerte reclamo en Concordia por cesantía en la Municipalidad

Fuerte reclamo en Concordia por cesantía en la Municipalidad

Ingreso de mascotas: el Municipio precisó los sectores habilitados en el Thompson

Ingreso de mascotas: el Municipio precisó los sectores habilitados en el Thompson

Interpelan a la Bicameral de Derechos Humanos por la situación del Registro Único de la Verdad

Interpelan a la Bicameral de Derechos Humanos por la situación del Registro Único de la Verdad

Colón convoca a dos jornadas de movilización en defensa del Río Uruguay

Colón convoca a dos jornadas de movilización en defensa del Río Uruguay

Presentaron la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2026: Un orgullo para los uruguayenses

Presentaron la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2026: "Un orgullo para los uruguayenses"

Dejanos tu comentario