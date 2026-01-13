Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Martes 13

Martes 13: entre el mito, la historia y la persistencia de la mala suerte

Los orígenes de la superstición más famosa: el martes 13. Por qué, aún en la era digital, se sigue evitando "casarse o embarcarse" en esta fecha

13 de enero 2026 · 13:07hs
Los orígenes de la superstición más famosa: el martes 13. Por qué

Los orígenes de la superstición más famosa: el martes 13. Por qué, aún en la era digital, se sigue evitando "casarse o embarcarse" en esta fecha

Para muchos es simplemente un día más en el calendario, pero para otros, el martes 13 representa una jornada de cautela y rituales instintivos. Esta superstición, no es un temor aleatorio, sino el resultado de siglos de convergencia entre la mitología antigua, relatos bíblicos y eventos históricos fatídicos.

Aunque es una sociedad dominada por la ciencia y la tecnología, la sombra del martes 13 sigue proyectándose sobre el comportamiento cotidiano, recordando que el miedo a lo inexplicable aún tiene un lugar en la cultura moderna.

La depresión puede afectar al 5% de los adolescentes

La depresión puede afectar al 5% de los adolescentes

Horóscopo

El horóscopo para este martes 13 de enero de 2026

Martes 13: el día de la mala suerte

El martes 13 es una de las fechas más temidas en la cultura hispanohablante. Su mala fama no proviene de un solo evento, sino de una mezcla de mitología, religión e historia.

Origen de la superstición

Mitología: el nombre "martes" proviene de Marte, el dios romano de la guerra, asociado con la violencia y el conflicto.

Religión: en la Última Cena, había 13 comensales (los 12 apóstoles y Jesús), siendo Judas el número 13. Además, el capítulo 13 del Apocalipsis habla de la Bestia.

Historia: se dice que un martes 13 de 1453 cayó la ciudad de Constantinopla, un evento traumático para el mundo cristiano.

¿Se sigue teniendo cuidado hoy?

En la actualidad, aunque la ciencia desmiente cualquier relación entre la fecha y la fortuna, la superstición sigue muy viva. Muchas personas evitan:

Casarse o celebrar eventos importantes.

Iniciar viajes o "embarcarse" en proyectos.

Firmar contratos o realizar cirugías programadas.

Hoy en día, el martes 13 también se vive con humor a través de memes en redes sociales, aunque para quienes sufren de trezidavomartiofobia (miedo irracional a esta fecha), el temor sigue siendo muy real.

El miedo tiene nombre científico

No es solo "ser supersticioso", existe un término médico para el miedo irracional al número 13: triscaidecafobia. Si el miedo es específicamente al martes 13, se llama trezidavomartiofobia. ¡Un trabalenguas total!

Edificios sin piso 13

Es muy común, especialmente en hoteles y grandes edificios de oficinas, que los ascensores pasen directamente del piso 12 al 14. Se estima que cerca del 80% de los rascacielos en el mundo omiten este número para no incomodar a inquilinos o huéspedes.

Martes 13

El mito de la fila 13

Muchas aerolíneas (como Iberia, Air France o Lufthansa) han optado por eliminar la fila 13 de sus aviones. Los pasajeros pasan de la fila 12 a la 14 para evitar cualquier ansiedad durante el vuelo.

La NASA y el Apolo 13

Aunque la ciencia no cree en supersticiones, el caso del Apolo 13 alimenta la leyenda: la misión fue lanzada a las 13.13 (hora local) y sufrió una explosión el 13 de abril. Afortunadamente, a pesar de la "mala suerte", la tripulación logró regresar a salvo.

¿Trece a la mesa? ¡Cuidado!

En Francia, existe una antigua tradición donde, si por accidente quedan 13 personas para cenar, se puede contratar a un "quatorzième" (un decimocuarto). Es un profesional que acude a la cena solo para que el número de comensales sea 14 y así evitar la "maldición" de la Última Cena.

Entre la lógica y la cábala

Ya sea omitiendo el piso 13 en los grandes rascacielos, saltando la fila 13 en los aviones o simplemente bromeando con los memes de turno, lo cierto es que la sombra de esta fecha sigue presente. Quizás no sea más que una mezcla de coincidencias históricas y mitos antiguos, pero la trezidavomartiofobia (ese miedo irracional al martes 13) recuerda que, incluso en un mundo hiperconectado y tecnológico, se prefiere no tentar al destino.

Al fin y al cabo, como dice el dicho popular, "creer o reventar". Así que, por si acaso, hoy mejor no te cases, no te embarques y disfruta del día con un poco de prudencia extra.

Martes 13 Mito Superstición
Noticias relacionadas
Museo del Mate en Buenos AIres: Un ritual después de la sagrada siesta

Museo del Mate en Buenos Aires: "Un ritual después de la sagrada siesta"

La discusión previsional que viene no debería girar en torno a cuánto más se puede recortar sino a qué modelo de protección quiere sostener la Argentina 

Argentina: jubilarse en la era del ajuste

De Ushuaia a Alaska, la aventura de Javier y Daniel

De Ushuaia a Alaska, la aventura de una pareja que pasó por Paraná antes de salir a la ruta

Horóscopo

El horóscopo para este lunes 12 de enero de 2026

Ver comentarios

Lo último

La inflación subió 2,8% en diciembre y 2025 cerró en 31,5%

La inflación subió 2,8% en diciembre y 2025 cerró en 31,5%

Un médico de Gualeguaychú, suspendido e investigado por publicaciones antisemitas

Un médico de Gualeguaychú, suspendido e investigado por publicaciones antisemitas

A 24 años de la desaparición de la familia Gill: una causa que se reactivó, sin respuestas

A 24 años de la desaparición de la familia Gill: una causa que se reactivó, sin respuestas

Ultimo Momento
La inflación subió 2,8% en diciembre y 2025 cerró en 31,5%

La inflación subió 2,8% en diciembre y 2025 cerró en 31,5%

Un médico de Gualeguaychú, suspendido e investigado por publicaciones antisemitas

Un médico de Gualeguaychú, suspendido e investigado por publicaciones antisemitas

A 24 años de la desaparición de la familia Gill: una causa que se reactivó, sin respuestas

A 24 años de la desaparición de la familia Gill: una causa que se reactivó, sin respuestas

La depresión puede afectar al 5% de los adolescentes

La depresión puede afectar al 5% de los adolescentes

Se concretó en el hospital San Martín de Paraná la primera donación de órganos del año

Se concretó en el hospital San Martín de Paraná la primera donación de órganos del año

Policiales
A 24 años de la desaparición de la familia Gill: una causa que se reactivó, sin respuestas

A 24 años de la desaparición de la familia Gill: una causa que se reactivó, sin respuestas

Policía se disparó en el pie dentro de la Municipalidad de Gualeguaychú

Policía se disparó en el pie dentro de la Municipalidad de Gualeguaychú

Paraná: motociclista perdió la vida tras un siniestro vial

Paraná: motociclista perdió la vida tras un siniestro vial

Paraná: murió el pasajero que se había caído al descender de un colectivo

Paraná: murió el pasajero que se había caído al descender de un colectivo

Grave accidente con un colectivo en el microcentro de Paraná: un pasajero de 77 años lucha por su vida

Grave accidente con un colectivo en el microcentro de Paraná: un pasajero de 77 años lucha por su vida

Ovación
Regatas Uruguay se suma a la lista de bajas para la Liga Federal

Regatas Uruguay se suma a la lista de bajas para la Liga Federal

Rocamora celebró su primera victoria en el año

Rocamora celebró su primera victoria en el año

Luciano Benavides ganó por tercera vez en el Dakar 2026 y saltó a la cima

Luciano Benavides ganó por tercera vez en el Dakar 2026 y saltó a la cima

Gesto que quedará para siempre: La Academia de General Galarza recibió un colectivo donado por un exjugador

Gesto que quedará para siempre: La Academia de General Galarza recibió un colectivo donado por un exjugador

Newcastle y Manchester City abren las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra

Newcastle y Manchester City abren las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra

La provincia
Un médico de Gualeguaychú, suspendido e investigado por publicaciones antisemitas

Un médico de Gualeguaychú, suspendido e investigado por publicaciones antisemitas

Se concretó en el hospital San Martín de Paraná la primera donación de órganos del año

Se concretó en el hospital San Martín de Paraná la primera donación de órganos del año

El Premate reunió a más de 100 artistas y definió finalistas en Maciá

El Premate reunió a más de 100 artistas y definió finalistas en Maciá

Rogelio Frigerio trazó lineamientos para 2026

Rogelio Frigerio trazó lineamientos para 2026

Salud Animal comienza los operativos de castración

Salud Animal comienza los operativos de castración

Dejanos tu comentario