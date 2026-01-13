Newcastle y Manchester City abren las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra

Desde las 17, este martes Newcastle y Manchester City jugarán por la ida de las semifinales. En la otra llave, Chelsea recibirá al Arsenal este miércoles.

Newcastle United recibirá este martes a Manchester City, en el marco del partido de ida de la semifinal de la Copa de la Liga de Inglaterra. El encuentro tendrá lugar en el Saint James Park desde las 17. El árbitro será Chris Kavanagh y la televisión estará a cargo de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

El Newcastle llega a estas semifinales luego de acumular cuatro triunfos consecutivos, siendo el último el sábado ante el Bournemouth en la tercera ronda de la FA Cup, tras un 3-3 en el tiempo reglamentario que culminó con victoria 7-6 en los penales.

El equipo de Eddie Howe, campeón defensor de este certamen, buscará alcanzar su cuarta final de Copa de la Liga y quedar a 90 minutos de su segunda conquista tras la primera en la temporada pasada con victoria 2-1 al Liverpool.

El Newcastle empezó su camino en la tercera ronda con victoria 4-1 al Bradford, le ganó 2-0 en octavos de final al Wolverhampton Wanderers y derrotó 2-1 al Fulham en cuartos.

Por su parte, A pesar de haber acumulado tres empates consecutivos en los últimos cuatro partidos, el equipo del español Pep Guardiola volvió a la victoria el sábado cuando aplastó al modesto Exeter City por un categórico 10-1 en la tercera ronda de la FA Cup.

El Manchester City buscará alcanzar su décima final de Copa de la Liga y quedar a 90 minutos de su novena conquista. Empezando su camino en la tercera ronda con una victoria ante el Huddersfield, luego derrotó al Swansea en octavos de final y al Brentford en cuartos.

El partido de vuelta se disputará el miércoles 4 de febrero, a las 17, en el Eithad Stadium.

La otra semifinal de la Copa de la Liga de Inglaterra

En tanto, Chelsea recibirá este miércoles, a las 17, al Arsenal en la ida de la otra semifinal. El encuentro será en Stamford Bridge, desde las 17, y contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas. El árbitro será Simon Hooper y la televisión estará a cargo de ESPN y la plataforma de streaming Disney +.

La vuelta se disputará el martes 3 de febrero a las 17, en el Emirates Stadium.